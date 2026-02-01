「2026地球任務」首演啟動 彭啓明號召「守護地球的超人」

環境部年度繪本親子舞臺劇「2026地球任務：我們都是守護地球的超人」，日昨於臺北表演藝術中心藍盒子劇場盛大首演，現場座無虛席。環境部長彭啓明也化身劇中「總司令」角色登臺演出，並當場發出召集令，徵求「守護地球的超人」，共同來保護我們的地球。

彭部長表示，這次的巡演邀請到國內知名的如果兒童劇團演出，一共包含十二場次的大型巡演，以及四十場次的小型入校演出，讓每個縣市都有機會參與。現場也設置了「神奇故事探索區」及「魔法科學體驗區」，讓小朋友體驗有趣的化學實驗與閱讀的樂趣。此外，彭部長還針對來觀賞演出的小朋友們發出徵求「守護地球的超人！」的特別任務。只要成功報名，就可以透過手繪、照片或文章創作，分享日常生活中愛護地球的行動，當一個守護地球的超人。彭部長於首演現場，也親自挑選了三位參與第一場徵件活動的地球超人贈送禮物。彭部長表示：「守護地球從來不是少數人的責任，看見孩子們全心投入熱情參與，讓我們對未來充滿信心。小朋友們，你們就是臺灣未來的『小小環境部長』，因為有你們的守護，臺灣將會變得更加美麗。」

環境部表示，本劇改編自臺中市、新竹市、新竹縣及南投縣等地的優良環境教育繪本，將氣候暖化、快時尚浪費、蜜蜂消失等議題，轉化為孩子易於理解的冒險故事。繼臺北首演後，劇團將自三月起巡迴全臺十一縣市，下一場演出將於三月廿八日在苗栗縣中正堂登場。

各場次將於演出前二週開放網路免費索票（每人限四張），為方便民眾掌握最新場次與索票時機，建議民眾加入環境部官方 LINE＠帳號。加入後除可查詢最新環保政策、活動資訊與客製化推播外，還能享有不定期好康抽獎、累積互動經驗值蒐集「環境小夥伴圖鑑」等多項會員專屬福利，歡迎民眾即刻加入體驗。