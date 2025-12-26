2026基本工資多少？工時上限為何？加班費、例假休假怎麼算？勞基法基本權益6大QA

勞基法基本權益有哪些，你知道嗎？2026年將至，多項攸關勞工權益的新制也將於元旦登場。究竟基本工資2026多少錢？工時上限多少？加班費怎麼算？例假與休息日如何規範？特休又有幾天？Yahoo新聞編輯室帶你掌握，讀者朋友們不妨藉機健檢自己的工作環境是否合法哦！

基本工資2026年調漲，最低工資月薪由2萬8590元調升至2萬9500元，時薪由190元調升至196元。（示意圖／Getty Images）

2026年基本工資多少錢？

工資是指勞工因工作而獲得的報酬，不可以因為性別而有差別待遇，且雇主應全額、定期、直接給付，不得預扣勞工工資，做為賠償費用或違約金。工資的部分，可由勞雇雙方議定，但不得低於2026年的基本工資月薪2萬9500元。

2026年基本工資時薪多少錢？

除了領月薪的正職，不少兼職、打工族是領時薪，2026年基本工資時薪每小時196元。領時薪的讀者朋友，請留意時薪是否高於每小時196元，要是低於該數字，就違反了勞動基準法第21條，將依據勞動基準法第79條第1項第1款、第80-1條第1項等規定，對雇主處2萬元以上、100萬元以下罰鍰；且應公布事業單位或事業主的名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額，並限期令其改善，如果雇主未於限期內改善，應按次處罰。

工時上限多少？

勞工正常的工作時間，每日不得超過8小時，每周不得超過40小時。雇主徵得勞工的同意可延長工時；但勞動基準法第32條第2項規定，連同正常工時來算，每日工時不得超過12小時，且每月延長的總工作時數，亦不得超過46小時。

但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，延長工作時間得採三個月總量管控；但一個月不得超過54小時，每三個月不得超過138小時。勞動基準法第32條第4項另規定，如遇天災、事變或突發事件，雇主有使勞工在正常工作時間以外工作的必要，得將工作時間延長。

例假日及休息日如何規範？

勞工在每七日當中，應有兩日的休息，其中一日為例假，另一日則為休息日。例假及休息日的日期，應由勞雇雙方約定。雇主如有於周間更動的需要，應與勞工協商合意之外，應謹守「不得連續工作超過六日」的前提。

勞動基準法第37條規定，內政部所定應放假的紀念日、節日、勞動節日及其他中央主管機關規定應放假日，均應休假。雇主若徵得勞工同意在休假日工作，工資應加倍發給。除非雇主已徵得勞工同意，把休假日和工作日對調，那麼調移後的原休假日（意即紀念日當日）就算是工作日，勞工在當天出勤工作，就不需要加倍發給工資。

加班費怎麼算？

勞動基準法第24條第1項規定，勞工「工作日」加班的工資，依下列標準加給：

延長工時在2小時以內，按平日每小時工資額加給三分之一以上。

再延長工時在2小時以內，按平日每小時工資額加給三分之二以上。

因天災、事變或突發事件，延長工時者，按平日每小時工資額加倍發給。

根據勞動基準法第24條第2項，勞工「休息日」加班的工資，則依下列標準加給：

延長工時在2小時以內，工資按平日每小時工資額另再加給一又三分之一以上。

工作2小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給一又三分之二以上。

各位或許很好奇，領取加班費之外，加班是否可以補休呢？答案是可以的哦！勞動部解釋，勞工依上述規定加班後，依勞工意願選擇補休並經雇主同意者，應依勞工工作的時數計算補休時數。至於補休期限，可由勞雇雙方協商；若補休期限屆期或契約終止，那麼未補休的時數，應依延長工時或休息日工作當日的工資計算標準發給工資。

至於「例假日」則因一例一休，本就強制規定員工放假，倘若出勤就是違法。不過，勞動基準法第40條第1項也提及，如因天災、事變或突發事件，雇主認定有繼續工作的必要，得停止勞工的假期；但停止假期的工資應加倍發給，並應於事後補假休息。

特休有幾天？

特休是勞動基準法第38條明文規定，提供給勞工的「有薪休假」福利制度。當勞工在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間，每年應依規定給予特休。員工可自由選擇要在哪個工作日，免除出勤義務，無需說明休假理由，雇主不得拒絕或給予任何不利處分；但可基於企業經營上的急迫需求，與勞工協商調整。

根據勞動基準法第38條，工作六個月以上一年未滿者，特休有3日；工作一年以上兩年未滿者，特休有7日；工作兩年以上三年未滿者，特休有10日；工作三年以上五年未滿者，特休每年有14日；工作五年以上十年未滿者，特休每年有15日；工作十年以上，每一年加給特休1日，加至30日為止。

部分雇主可能會誤會，當勞工年資滿半年時取得3天特休，可以從滿一年的7天中扣除；但正確做法應該是，勞工年資滿半年後取得3天特休，年資滿一年「另」取得7天特休。

你應該想發問，特休天數到底怎麼算？依據勞動部訂立的勞動基準法施行細則第24條，將特休分成幾種不同方式計算，最常見的是「周年制」與「曆年制」。周年制是指以勞工的「到職日」為基準，每一周年之期間；曆年制則是無論勞工何時受僱，一律以每年1月1日到12月31日計算年資，並按照當時的年資，依比例換算特休天數。讀者朋友可運用勞動部「特別休假日數試算系統」計算自己的特休有幾天哦！

提醒勞工朋友，假如特休因年度終結或契約終止，而沒有休完的天數，雇主應發給工資。年度終結後，勞工還沒休完的天數，得經勞雇雙方協商，遞延至次一年度實施；如果於次一年度終結或契約終止，仍有尚未休完的特休，雇主就應發給工資，工資依照勞動基準法施行細則第24-1條進行折算：

日薪、時薪制者： 年度終結或契約終止前一日，正常工作時間所得之工資。

月薪制者：年度終結或契約終止前最近一個月，正常工作時間所得薪資÷30天所得的金額。需特別留意的是，此處以一個月30天來計算，而非實際工作日，也就是說特休換算工資後，不一定會比放一天假還划算 。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：沈孟燕

