2026基隆市長"謝童對決"? 童子瑋:隨時做最好準備

2026基隆市長選戰，民進黨由誰挑戰現任市長謝國樑，備受關注，前一天秘書長徐國勇透露已有非常棒的人選，外傳就是現任基隆市議長、賴總統的姪子童子瑋，儘管童子瑋低調否認、但他強調隨時做最好準備，而基隆綠營議員們也都樂觀其成，還透露藍營早就把他視為假想敵。

陪內政部長劉世芳到慶安宮參拜，基隆市議長童子瑋展現高人氣，走到哪、都有民眾主動上前伸手、打招呼。

2026基隆市長「謝童對決」？ 議長童子瑋回應了

2026基隆市長「謝童對決」？ 議長童子瑋回應了（圖／民視新聞）童子瑋才剛坐下沒幾秒、又有民眾上前寒暄，不難看出議長地方上的好人緣。而前一天，民進黨秘書長徐國勇才透露，綠營基隆市長已有人選，且是"非常棒"的人，外傳指的就是童子瑋。

聽到議員大方力拱、童子瑋笑的靦腆，盡管本人低調否認被徵詢，但目前地方普遍看好，就是由他出戰現任市長謝國樑。童子瑋出身基隆政治世家，他的阿公童永，不只是慶安宮主委、也是總統府資政，他還有另個身分、是總統賴清德的舅舅。最終賴主席是否提名姪子參選，備受關注。

2026基隆市長「謝童對決」？ 議長童子瑋回應了（圖／民視新聞）2026"台灣頭選戰，是否由謝童兩人對決，隨著民進黨12月底、1月初人選出爐，答案很快揭曉。

