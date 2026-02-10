2026士林官邸鬱金香來了！11萬株鬱金香、5大浪漫展區、交通資訊一次看！

2026士林官邸鬱金香展以「浪漫滿園」為主題，將於2月26日至3月8日浪漫登場，透過花藝將情人間的心意幻化成浪漫景致，以鬱金香為媒介，發揮巧思打造5大主題展區，並攜手與士林在地市定古蹟神農宮合作，在神農宮廟埕前設計鬱金香展微型展區，走入春日最繽紛的浪漫饗宴，最適合有情人攜手漫步於展區間，欣賞美麗花卉的同時，也能留下專屬彼此的回憶。

11萬株鬱金香5大展區

士林官邸鬱金香展為春節假期後的第一個花展活動，展期11天每年締造數十萬人造訪佳績，今年度以超過11萬株帶有繽紛色彩的鬱金香規劃5大浪漫展區，主視覺將鬱金香花海以條帶延伸並加入許多浪漫元素，將戀愛的幸福感詮釋，在花海襯映下，一起進入繽紛的花藝世界中，攜家帶眷、呼朋喚友一同來感受羅曼蒂克的氛圍，可以牽著愛人的手細數相愛的每個瞬間，讓花情蜜意成為感情升溫的最佳助攻。

士林官邸鬱金香（圖片來源：Getty Creative）

荷蘭、日本鬱金香浪漫滿園

公園處特別選用來自荷蘭以及日本的鬱金香，透過種植技術的改良與冷藏處理的輔助，使屬於溫帶植物的鬱金香在亞熱帶的臺灣綻放絢麗色彩，而園藝景觀上採用層次堆疊的手法展現草花設計感。

今年選用26種以上鬱金香打造5大主題展區，扣合浪漫元素，設計繽紛條帶花海，每一幕都將成為情人們對愛情的展現，融合平面及立面花藝設計，花色各異的鬱金香交織出最繽紛的景致，適合相約親友遊賞，在如夢似幻的花海間，以花語傳遞心意，傳遞給彼此愛的溫度，一同踏入感官與情感共生的「浪漫滿園」！

2026士林官邸鬱金香（圖片來源：士林官邸）

神農宮打卡分享贈牛蒡茶

展期間橫跨「元宵節」，同時也象徵古代的情人節，今年持續與地方合作，鄰近的市定古蹟士林神農宮可前來祈求月下老人賜姻緣線；廟埕廣場也將點上平安燈祈福燈區與鬱金香微型展區相互輝映，展期間每日上午9:00至16:00到神農宮，於個人FB打卡分享相關照片，即贈黑豆牛蒡茶一瓶，數量有限兌完為止。

若想前來參拜，可以選擇在2月25日大年初九適逢傳統天公生；2月28日鞭春牛迎新春；3月3日元宵節舉辦「弄土地公」求財運與闔家平安，是擁有百年歷史具有文化傳承的活動，3月5日為今年第一次的天赦日，都是扣合民間風情祈福的好日子。

台北一日遊小旅行

此外，2026台北燈會將於2/25～3/15獻映，展期橫跨鬱金香展，來場台北一日遊小旅行，白天來到士林官邸賞花前往神農宮祈福，晚間也能搭乘捷運前往西門站或圓山站，欣賞不同凡響的火樹銀花。今年的鬱金香展也串連周邊的士林夜市、士林商圈、天母商圈及北投商圈，海納食、衣、住、行、育、樂等多元商家，為蒞臨的旅客提供多項優惠服務。

2026士林官邸鬱金香展-浪漫滿園

◆時間：2/26～3/8每日8:00～19:00

◆地點：士林官邸公園（台北市士林區福林路60號）

◆活動地點：士林官邸公園大門口綠地、露天音樂座節點、主題園區、踏青區、西式庭園

◆小提醒：觀展人潮眾多，周邊停車空間有限，請多加利用大眾交通運輸工具往返

◆更多資訊：士林官邸鬱金香展官網、士林官邸旅客FB

◆交通資訊：

◎大眾運輸：

捷運士林站1號出口右轉沿中正路直行至中山北路右轉，步行約15分鍾即可抵達

捷運士林站2號出口左轉過中山北路，步行約500公尺即可抵達

◎自行開車：國道1號台北交流道下→重慶北路四段→百齡橋→中正路→福林路

士林官邸（圖片來源：Getty Creative）

資料來源：台北市政府工務局公園路燈工程管理處

資料整理：Vinge

