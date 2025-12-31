新頭殼

2026多項新制元旦上路！減稅、最低工資調升、生育津貼、勞工請假新規...一文掌握

Newtalk新聞 |黃偉柏 綜合報導
2026 年即將到來，多項與民生相關新制也隨之上路。 圖：iStock（領取補貼示意圖）
2026 年即將到來，多項與民生相關新制也隨之上路。 圖：iStock（領取補貼示意圖）

[Newtalk新聞] 2026 年即將到來，多項新制也隨之上路。包括綜所稅申報減稅、請領全額勞保年金須年滿 65 歲、最低工資調漲、勞工請假新制、生育津貼......等多項與民生息息相關的權益。

除了民生財經方面外，例如機車考照筆試取消是非題，改為選擇題；家貓未植入晶片者，違規最高罰 1.5 萬元等，《新頭殼》整理相關資訊帶您一次瞭解。

勞工權優化》

1. 最低工資調漲：每月最低工資由新台幣 28,590 元調升到 29,500 元，調幅 3.18%；時薪也從 190 元調升到 196 元。預估約 247 萬名勞工受惠。而隨著最低工資調升，相關社會保險與退休制度的投保與提繳級距也將同步上修。領取最低工資的勞工，明（115）年起每月勞保費由 715 元調至 738 元，增加 23 元。

廣告

2. 病假不扣全勤：勞動部公告修正《勞工請假規則》，受僱者一年內請普通傷病假未超過 10 天者，雇主不得給予不利處分（解僱、降職、減薪、剝奪升遷、考績扣分、福利取消、排班權喪失等）；另外，扣全勤獎金須依請假天數「等比例計算」，不再一請假就全扣，而若薪資貼近最低工資的勞工，每日病假扣薪最多僅能扣 491元 。

圖：擷取自勞動部官網
圖：擷取自勞動部官網

3.育嬰假彈性化：受僱者要請育嬰留職停薪，可以「日」為單位申請（最多 30 天）；家庭照顧假則放寬為以「小時」計算，且老小照顧皆適用。

4.勞保滿 65 歲領全額：考量勞動年齡的遞延趨勢及年金請領狀況，明年起，勞工請領全額的勞保老年年金，正式調整為年滿 65 歲（民國 51 年次後出生者適用），這也是勞保條例規定的最高年齡上限，除非修法，未來將不再調高。

民眾省荷包》

1.綜所稅申報減免：明（115）年起，調高 114 年度每人基本生活所需費用至 21.3 萬元，民眾在明年五月申報綜合所得稅時適用。免稅額亦將調高 4,000 元至 10.1 萬元，70 歲以上的納稅義務人、配偶或受納稅義務人扶養之直系尊親可享的免稅額由 14.55 萬元調高至 15.15 萬元；標準扣除額調高 5,000 元至 13.6 萬元、有配偶者調高 1 萬元至 27.2 萬元；薪資、身障的特別扣除額則調高 9,000 元至 22.7 萬元。

圖：擷取自行政院官網
圖：擷取自行政院官網

2. 長照扣除額增加：長照扣除額由現行的 12 萬元提高至 18 萬元，可於五月報稅適用。

3. 五商品免貨物稅：無添加糖飲料品免徵貨物稅，廠商產製飲料品前，應辦理產品登記並申請免徵貨物稅，經審核符合規定始得免稅出廠；另外彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等 4 項電器也免除貨物稅項目。

圖：擷取自行政院官網
圖：擷取自行政院官網

4.中央生育津貼：本國籍女性（含外籍配偶）每胎可領合計 10 萬元（含給付與補助），雙胞胎則翻倍至 20 萬元。估計將有 12.7 萬人受惠。

5.租金補貼新門檻：所得標準放寬至最低生活費 3.5 倍；另登記結婚或育有新生兒的家庭將再擴大加碼，自登記結婚兩年內加碼補貼 50%，每多生一胎再加碼補貼 50%。但須留意：新方案將排除「違建」與「頂樓加蓋」申請。

6. 國旅平日優惠：平日住宿首晚折 800 元、連住次晚折 1,200 元。另推「月月抽 1,200 元生日金」，鼓勵離峰旅遊。

圖：擷取自行政院
圖：擷取自行政院

7. 文化幣對象擴大：13～22 歲青年每人皆可領取 1,200 點文化幣。

交通換新制》

1. 駕照筆試改版：汽、機車筆試取消是非題，改為全選擇題，並大幅增加「危險感知」情境題。機車筆試自一月起實施、汽車筆試則於一月起調整。

2. 路考項目強化：三月起小型車／大型車場考增加「停讓」項目，要求「死角確認」動作，12 月起小型車道考增加路線數並延長路線長度，以及新增無號誌路口項目。

3. 高齡換照門檻下修：換照年齡由 75 歲提前至 70 歲。70 歲長者須經體檢合格方可領證至 75 歲。

4. 70 歲自願繳回駕照享回饋：70 歲以上長者若自願繳回駕照，提供 TPASS 乘車回饋，依實際搭乘電子票證支出金額補助 50% 回饋金，每月回饋金上限 1,500 元，補助期間兩年。

5. 高風險駕駛強制回訓：一年內闖紅燈或未停讓行人達 3 次（大型車 2 次）者，須自費參加 3 小時矯正講習。（含闖紅燈、無號誌路口未依路權行駛、行近未設號誌的行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速等）

6. 汽車隔熱紙：新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為 70% 以上、前側窗透光率 40%以上；計程車另明定後側窗及後擋玻璃應黏貼透光率 40% 以上的合格隔熱紙。

健康也顧到》

1. 推「健康幣」點數：衛福部將推出健康幣，包括打疫苗、健檢、篩檢等，無論是公費或自費都能獲得點數，可用來折抵健康產品或運動設施門票。

2. 「長照 3.0」擴大：納入 50 歲以下失智失能者；智慧科技輔具租賃補助額度提高至 3 年 6 萬元。

3. 胃癌篩檢公費化：提供 45～74 歲民眾「終身一次」幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，防範胃癌風險。

4. 新冠疫苗擴大接種：元旦起至 2/28日，年滿 6 個月以上全民皆可公費接種 COVID-19 疫苗。

金融換新制》

1. 銀行不動產貸款總量回歸銀行控管：央行日前指出，銀行自主管理不動產貸款總量回歸銀行內部控管，但仍須「按月」向央行報送相關資料，央行持續辦理專案金檢。

2. 提前 30 天揭股東會議事手冊：所有上市櫃公司需提前在股東會 30 天前上傳股東會議事手冊，及提前 14 天前上傳年報，以利投資人了解議案內容。

3. 保險業接軌：保險業者明年起將正式接軌 IFRS 17 與 ICS 等國際新準則，前者主要改變財報呈現方式，讓保險合約負債與損益更能反映現時經濟價值與利潤，後者則強化資本要求，以更嚴謹的風險評估和公允價值衡量資產負債，提升財務韌性。因應 IFRS 17 新制上路，21 家金融業者明年的營收公布時間，可延至每個月的 15 日。

其他規定》

1. 家貓強制植晶片：未幫家貓植入晶片並完成寵物登記，將依動物保護法裁處 3,000 元～15,000 元罰鍰。

2. 縣市副市長增額：直轄市副市長人數由現行 2 人增為 3 人，縣市副縣市長由現行 1 人增為 2 人。

3. 台北市小型車拖吊費調漲至 1,500 元，保管費也調升為每半天最高 300 元。另外，雙北禁止微電車行駛於河濱公園自行車道，違者將裁處 300～1,200 元。

4. 新北市提高第一胎生育獎勵金至 4 萬元；第二胎增加 5,000 元至 45,000 元。

5. 嘉義市春節前普發 6,000 元，今年 12/8 日前設籍的市民（不含於發放日前死亡者），明年 1/24 日、25日均可領取。連續兩天上午 8:30 分至下午 4 時，市民可依通知單前往各區指定地點領取；若未能於主要發放日領取者，可於 1/30 日、1/31日及 2/6 日、2/7 日，於上午 9 時至中午 12 時、下午 2 時至 5 時，到戶籍地所屬聯合里辦公處補領。

6. 新竹市春節前普發 5,000 元（含符合資格之新生兒），明年 1/24 日上午 8 時至下午 4 時執行實體現金發放，特定資格者最快明年 1/21 日入帳。數位申請於明年 1/30 日至 2/28 日透過「新竹通APP」辦理登記後匯款。補領部分，3/10 日至 3/31 日之工作日上班時間，依戶籍所在地前往區公所辦理。

7. 未滿一歲嬰幼兒的父親或母親設籍並實際居住屏東滿一年，每月可領 2,000 元營養補助金，為期 12 個月，相當於每名嬰幼兒可獲 24,000 元補助。

8. 宜蘭縣婦女生育津貼將調高至每名新生兒 2 萬元，加上產檢交通費 3,000 元，每胎最高可領 23,000 元。

查看原文

更多Newtalk新聞報導
挺台再 1！ 澳洲外貿部痛批：中國軍演「破壞區域穩定」
羅智強嗆「藍執政無共機越中線」！林秉宥打臉：騙不知道歷史和不懂軍事的老百姓

其他人也在看

資深藝人曹西平驚傳於住處離世　享壽66歲

資深藝人曹西平驚傳於住處離世　享壽66歲

消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...

CTWANT ・ 1 天前72
曹西平疑趴睡離世　乾兒子曝慢性病未就醫

曹西平疑趴睡離世　乾兒子曝慢性病未就醫

資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。

鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前10
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光

同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光

娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。

民視 ・ 21 小時前11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝　醫示警：「4現象」要注意

獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝　醫示警：「4現象」要注意

藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」　去年曾感嘆：走路都靠意志力

曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」　去年曾感嘆：走路都靠意志力

以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。

中天新聞網 ・ 1 天前15
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」　很多人以為只是累

曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」　很多人以為只是累

（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]

引新聞 ・ 19 小時前27
曹西平驟逝　「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人

曹西平驟逝　「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人

【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東

緯來新聞網 ・ 23 小時前3
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光　謝他陪人生最後一哩路

曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光　謝他陪人生最後一哩路

資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前發起對話
屢遭我軍「火控鎖定」　共艦喊：嚴重危及安全

屢遭我軍「火控鎖定」　共艦喊：嚴重危及安全

台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。

TVBS新聞網 ・ 13 小時前233
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知　潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸

曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知　潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...

FTNN新聞網 ・ 1 天前6
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走

「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走

資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前51
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」

曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」

【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後

緯來新聞網 ・ 1 天前6
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位

曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位

娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」

民視 ・ 23 小時前21
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝　揭解放軍上將集體落馬內幕

共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝　揭解放軍上將集體落馬內幕

中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。

三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前106
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻　兩人得知噩耗回應了

曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻　兩人得知噩耗回應了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...

FTNN新聞網 ・ 1 天前44
李玉璽婚事有內幕！傳「媽媽反對戀情」　許允樂提前做1事順利進家門

李玉璽婚事有內幕！傳「媽媽反對戀情」　許允樂提前做1事順利進家門

這段情緣始於舞台劇《婚內失戀》的合作。兩人在共演期間逐漸擦出火花，戀情迅速升溫。隨著交往穩定，李玉璽向許允樂求婚成功，並低調完成結婚登記，原是幸福的開始，卻也牽動家庭內部的種種擔憂。據《鏡週刊》報導，李家親戚透露，李媽媽對於兩人交往初期態度堅決反對，理由...

CTWANT ・ 4 小時前5
蔡依珊曬28年前舊照！　參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光

蔡依珊曬28年前舊照！　參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光

紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前13
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭　揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡

一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭　揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡

資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前6
曹西平獨居猝死！　醫列4現象呼籲民眾要注意

曹西平獨居猝死！　醫列4現象呼籲民眾要注意

藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。

中天新聞網 ・ 1 天前9
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！

林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！

照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...

styletc ・ 19 小時前10