2026多項新制元旦上路！減稅、最低工資調升、生育津貼、勞工請假新規...一文掌握

2026 年即將到來，多項與民生相關新制也隨之上路。 圖：iStock（領取補貼示意圖）

[Newtalk新聞] 2026 年即將到來，多項新制也隨之上路。包括綜所稅申報減稅、請領全額勞保年金須年滿 65 歲、最低工資調漲、勞工請假新制、生育津貼......等多項與民生息息相關的權益。

除了民生財經方面外，例如機車考照筆試取消是非題，改為選擇題；家貓未植入晶片者，違規最高罰 1.5 萬元等，《新頭殼》整理相關資訊帶您一次瞭解。

勞工權優化》

1. 最低工資調漲：每月最低工資由新台幣 28,590 元調升到 29,500 元，調幅 3.18%；時薪也從 190 元調升到 196 元。預估約 247 萬名勞工受惠。而隨著最低工資調升，相關社會保險與退休制度的投保與提繳級距也將同步上修。領取最低工資的勞工，明（115）年起每月勞保費由 715 元調至 738 元，增加 23 元。

2. 病假不扣全勤：勞動部公告修正《勞工請假規則》，受僱者一年內請普通傷病假未超過 10 天者，雇主不得給予不利處分（解僱、降職、減薪、剝奪升遷、考績扣分、福利取消、排班權喪失等）；另外，扣全勤獎金須依請假天數「等比例計算」，不再一請假就全扣，而若薪資貼近最低工資的勞工，每日病假扣薪最多僅能扣 491元 。

圖：擷取自勞動部官網

3.育嬰假彈性化：受僱者要請育嬰留職停薪，可以「日」為單位申請（最多 30 天）；家庭照顧假則放寬為以「小時」計算，且老小照顧皆適用。

4.勞保滿 65 歲領全額：考量勞動年齡的遞延趨勢及年金請領狀況，明年起，勞工請領全額的勞保老年年金，正式調整為年滿 65 歲（民國 51 年次後出生者適用），這也是勞保條例規定的最高年齡上限，除非修法，未來將不再調高。

民眾省荷包》

1.綜所稅申報減免：明（115）年起，調高 114 年度每人基本生活所需費用至 21.3 萬元，民眾在明年五月申報綜合所得稅時適用。免稅額亦將調高 4,000 元至 10.1 萬元，70 歲以上的納稅義務人、配偶或受納稅義務人扶養之直系尊親可享的免稅額由 14.55 萬元調高至 15.15 萬元；標準扣除額調高 5,000 元至 13.6 萬元、有配偶者調高 1 萬元至 27.2 萬元；薪資、身障的特別扣除額則調高 9,000 元至 22.7 萬元。

圖：擷取自行政院官網

2. 長照扣除額增加：長照扣除額由現行的 12 萬元提高至 18 萬元，可於五月報稅適用。

3. 五商品免貨物稅：無添加糖飲料品免徵貨物稅，廠商產製飲料品前，應辦理產品登記並申請免徵貨物稅，經審核符合規定始得免稅出廠；另外彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等 4 項電器也免除貨物稅項目。

圖：擷取自行政院官網

4.中央生育津貼：本國籍女性（含外籍配偶）每胎可領合計 10 萬元（含給付與補助），雙胞胎則翻倍至 20 萬元。估計將有 12.7 萬人受惠。

5.租金補貼新門檻：所得標準放寬至最低生活費 3.5 倍；另登記結婚或育有新生兒的家庭將再擴大加碼，自登記結婚兩年內加碼補貼 50%，每多生一胎再加碼補貼 50%。但須留意：新方案將排除「違建」與「頂樓加蓋」申請。

6. 國旅平日優惠：平日住宿首晚折 800 元、連住次晚折 1,200 元。另推「月月抽 1,200 元生日金」，鼓勵離峰旅遊。

圖：擷取自行政院

7. 文化幣對象擴大：13～22 歲青年每人皆可領取 1,200 點文化幣。

交通換新制》

1. 駕照筆試改版：汽、機車筆試取消是非題，改為全選擇題，並大幅增加「危險感知」情境題。機車筆試自一月起實施、汽車筆試則於一月起調整。

2. 路考項目強化：三月起小型車／大型車場考增加「停讓」項目，要求「死角確認」動作，12 月起小型車道考增加路線數並延長路線長度，以及新增無號誌路口項目。

3. 高齡換照門檻下修：換照年齡由 75 歲提前至 70 歲。70 歲長者須經體檢合格方可領證至 75 歲。

4. 70 歲自願繳回駕照享回饋：70 歲以上長者若自願繳回駕照，提供 TPASS 乘車回饋，依實際搭乘電子票證支出金額補助 50% 回饋金，每月回饋金上限 1,500 元，補助期間兩年。

5. 高風險駕駛強制回訓：一年內闖紅燈或未停讓行人達 3 次（大型車 2 次）者，須自費參加 3 小時矯正講習。（含闖紅燈、無號誌路口未依路權行駛、行近未設號誌的行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速等）

6. 汽車隔熱紙：新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為 70% 以上、前側窗透光率 40%以上；計程車另明定後側窗及後擋玻璃應黏貼透光率 40% 以上的合格隔熱紙。

健康也顧到》

1. 推「健康幣」點數：衛福部將推出健康幣，包括打疫苗、健檢、篩檢等，無論是公費或自費都能獲得點數，可用來折抵健康產品或運動設施門票。

2. 「長照 3.0」擴大：納入 50 歲以下失智失能者；智慧科技輔具租賃補助額度提高至 3 年 6 萬元。

3. 胃癌篩檢公費化：提供 45～74 歲民眾「終身一次」幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，防範胃癌風險。

4. 新冠疫苗擴大接種：元旦起至 2/28日，年滿 6 個月以上全民皆可公費接種 COVID-19 疫苗。

金融換新制》

1. 銀行不動產貸款總量回歸銀行控管：央行日前指出，銀行自主管理不動產貸款總量回歸銀行內部控管，但仍須「按月」向央行報送相關資料，央行持續辦理專案金檢。

2. 提前 30 天揭股東會議事手冊：所有上市櫃公司需提前在股東會 30 天前上傳股東會議事手冊，及提前 14 天前上傳年報，以利投資人了解議案內容。

3. 保險業接軌：保險業者明年起將正式接軌 IFRS 17 與 ICS 等國際新準則，前者主要改變財報呈現方式，讓保險合約負債與損益更能反映現時經濟價值與利潤，後者則強化資本要求，以更嚴謹的風險評估和公允價值衡量資產負債，提升財務韌性。因應 IFRS 17 新制上路，21 家金融業者明年的營收公布時間，可延至每個月的 15 日。

其他規定》

1. 家貓強制植晶片：未幫家貓植入晶片並完成寵物登記，將依動物保護法裁處 3,000 元～15,000 元罰鍰。

2. 縣市副市長增額：直轄市副市長人數由現行 2 人增為 3 人，縣市副縣市長由現行 1 人增為 2 人。

3. 台北市小型車拖吊費調漲至 1,500 元，保管費也調升為每半天最高 300 元。另外，雙北禁止微電車行駛於河濱公園自行車道，違者將裁處 300～1,200 元。

4. 新北市提高第一胎生育獎勵金至 4 萬元；第二胎增加 5,000 元至 45,000 元。

5. 嘉義市春節前普發 6,000 元，今年 12/8 日前設籍的市民（不含於發放日前死亡者），明年 1/24 日、25日均可領取。連續兩天上午 8:30 分至下午 4 時，市民可依通知單前往各區指定地點領取；若未能於主要發放日領取者，可於 1/30 日、1/31日及 2/6 日、2/7 日，於上午 9 時至中午 12 時、下午 2 時至 5 時，到戶籍地所屬聯合里辦公處補領。

6. 新竹市春節前普發 5,000 元（含符合資格之新生兒），明年 1/24 日上午 8 時至下午 4 時執行實體現金發放，特定資格者最快明年 1/21 日入帳。數位申請於明年 1/30 日至 2/28 日透過「新竹通APP」辦理登記後匯款。補領部分，3/10 日至 3/31 日之工作日上班時間，依戶籍所在地前往區公所辦理。

7. 未滿一歲嬰幼兒的父親或母親設籍並實際居住屏東滿一年，每月可領 2,000 元營養補助金，為期 12 個月，相當於每名嬰幼兒可獲 24,000 元補助。

8. 宜蘭縣婦女生育津貼將調高至每名新生兒 2 萬元，加上產檢交通費 3,000 元，每胎最高可領 23,000 元。

