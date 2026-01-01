2026大園區元旦升旗 600人齊唱國歌慶馬年

桃園市大園區舉辦元旦升旗典禮，吸引約600人聚集在區公所前廣場，1日一早雖然下起綿綿細雨，但不敵民眾滿腔熱血，眾人手持小國旗揮舞。（大園區公所提供）

桃園市大園區舉辦元旦升旗典禮，吸引約600人聚集在區公所前廣場，1日一早雖然下起綿綿細雨，但不敵民眾滿腔熱血，眾人手持小國旗揮舞，齊唱國歌氣勢磅礴，在國旗歌歌聲中注視國旗緩緩升起，場面壯觀且溫馨感人，全體齊心迎接2026嶄新的一年。大園區長余誌松細數華興池復育700隻黃緣螢幼蟲、航空城內多條道路開通等，未來將持續為大園打拚！

2026大園區元旦升旗以「馬到成功慶豐年」為主題，為了祝福民眾新的一年萬事順利、馬到成功，活動也特邀大園社區發展協會祥和太鼓隊「大鼓響、園飛揚」及祥和龍隊「祥龍運轉，獻瑞桃園」，以及桃園市多元族群文化交流暨愛心協會表演新住民獻歌舞藝、桃園市文化發展協會演出客家歌曲，最後由大園區原住民族文化健康站表演「慶豐年」舞蹈，精彩表演增添升旗典禮歡樂氣氛。

余誌松表示，大園區區政建設持續配合市府政策穩健推進，其中華興池埤塘生態公園，除了打造旗艦型共融遊戲場及濱水服務中心，更投放700隻黃緣螢幼蟲，積極推動螢火蟲復育工作；溪海休閒農業區則依季節推出在地活動及農產品，串聯農場及觀光景點，並增設YouBike場站，打造低碳農遊網絡；台61橋下休憩設施改善工程，提供親子友善共融公園；內海非營利幼兒園完工，增進幼童就學及學習場域。

余誌松指出，在公共建設方面航城路一段、航青路、桃航三路、埔心一路及菓林重劃區等新闢道路已陸續通車，並進行柏油刨鋪及人行空間優化，並定期進行路樹修剪、道路除草及雨水下水道系統維護管理。在觀光活動方面上舉辦有追飛機路跑、大觀盃海洋國際馬拉松及大園區燈會等，積極推展藝文展覽及在地文化交流，這些成果是由各民意代表、各里辦公處、各社區發展協會、民間團體及市府公所團隊，共同努力的成績，未來將以「重視人民所需、施政人民所要、營造人民所願」原則，為大園這塊土地認真打拼。

