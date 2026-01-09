2026大學品牌力排名，中興大學躋身全國前十、中部領航第一。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】104人力銀行日前公布「2026大學品牌力」排名，中興大學整體排名挺進全國第10名，較去年上升3名，並獲「地區領航獎」中部一般大學第1名，展現品牌影響力與社會信賴同步提升的辦學成果。同時，興大更在核心實力指標上持續保持領先：學術聲望全國第4、研發力排名第5，彰顯興大長期深耕科研與產學人才培育的成效。

中興大學榮獲第十名，由蔡清標副校長（右）領獎。（圖/記者廖妙茜翻攝）

在企業最關注的「學用銜接」面向，興大學群表現同樣突出。依104徵才企業問卷之「學群聘僱力」，生物資源學群全國第2，財經、地球與環境、生命科學學群皆名列全國第5；在「學群薪資力」方面，104人力銀行以25.6萬筆求職會員、統計2021至2025年該校最高學歷為大學畢業之校友第一份正職月薪，興大新鮮人短期起薪表現強勢，地球與環境學群全國第1，生物資源學群第2，法政學群第2、外語學群第4，展現就業與薪資的雙重競爭力。

廣告 廣告

學群聘僱力為企業主聘僱之意願與評價，興大生物資源學群全國第2，財經、地球與環境、生命科學學群皆名列全國第5。（圖/記者廖妙茜翻攝）

中興大學表示，排名是肯定，更是責任。面對產業快速變動，學校以「真實情境、實務導向」推動課程創新，深化產學合作與校外實習機制，讓學生在學期間即累積可移轉的職場能力；並以跨域學習與適性揚才為核心，串連農業與環境永續的優勢基礎、智慧製造與AI等新興科技能量，以及醫學與健康領域的合作網絡，持續強化研發動能與社會影響力。

興大在「地區領航獎」排名中部一般大學第1名，在核心實力指標上持續保持領先：學術聲望全國第4、研發力排名第5。（圖/記者廖妙茜翻攝）

104人力銀行連續第3年發布「大學品牌力」，此次調查運用12大面向共105 項指標，透過該公司418萬筆大數據資料庫、千份企業人資問卷、教育部公開各大學自提資料、國際評比公開資訊（包括 QS世界大學排名、THE泰晤士高等教育世界大學排名、CWUR世界大學排名中心），全面評比全國123所大學。