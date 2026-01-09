2026大寒財運爆棚！這5星座、5生肖最旺 紅包一路發到元宵

2026大寒財運星座Top5出爐！巨蟹、摩羯、水瓶上榜，旺到錢包裝不下。（示意圖／Pixabay）

2026年1月20日迎來二十四節氣中的「大寒」，也是農曆年前的重要轉捩點。《健康2.0官網》引述命理專家雲蔚老師說法，節氣能量與星象交會之際，將催旺財富磁場，特別是以下5大星座與5大生肖，在年關前夕財氣最旺，有機會獲得實質回報或紅包收入。

專家表示，有人因過去一年的努力終於獲得加薪與獎金，也有人靠直覺敏銳抓住投資機會，甚至只需透過人際互動、社交場合便有財運上門。以下為星座與生肖財運排行：

大寒財運最旺星座 Top 5

廣告 廣告

第1名：巨蟹座木星進駐命宮，大寒期間財運大開。巨蟹座容易獲得來自家人、伴侶、長輩或上司的實質紅利，可能是紅包、獎金，也可能是意外收入。屬於「被寵愛型」財運，福星高照、輕鬆得利。

第2名：摩羯座年終收成期來臨，屬於「正財運」強勢爆發的一群。過去默默付出現在終獲實質回報，不論是年終獎金、分紅或是升遷獎勵，都有明顯進帳。

第3名：水瓶座創意與靈感成為財富來源，水瓶座容易透過新點子、副業或網路販售獲得意外之財，直覺特別敏銳，看準趨勢者將搶得先機。

第4名：雙子座靠「社交力」吸金的代表。在尾牙、拜年等活動中發揮人際優勢，可能獲得紅包、提案機會或長官賞識，聊天之間就有財運上門。

第5名：牡羊座行動力就是你的財富來源。把握臨時工作、短期代班、趕案機會，積少成多。越勤勞、越不怕冷者，越有可能在年前小賺一筆。

大寒財運最旺生肖 TOP 5

第1名：雞財運來自人氣與魅力，只要參與社交場合、表現自信，就能輕鬆吸引財神爺上門。可能獲得紅包、合作邀約或賞識，堪稱「靠臉吃飯」的代表。

第2名：鼠擅長精打細算，大寒期間適合清帳、整合財務。易有定存利息、發票中獎等小額進帳。積少成多，財運細水長流。

第3名：蛇投資直覺特別靈，具吸引貴人資源的特質。擅長幕後操作與觀察趨勢，能在不動聲色中累積實質財富，是隱形富豪型。

第4名：猴反應靈敏、擅用資訊差套利。適合從事轉賣、短線投資或參加抽獎活動，有機會憑直覺賺快錢。行動速度是關鍵。

第5名：牛屬於「厚積薄發」型財運。長期努力在此時兌現，可能獲得年終獎金或長輩紅包，是努力型吸金代表，腳踏實地終有回報。

CTWANT提醒：民間習俗，僅供參考。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

噁爆！媽媽拍下孩子「尿布扔海底撈火鍋」 知情人揭：上一個賠慘了

兒想挖礦德州爸按照Siri指令 全家找到2.09克拉鑽石！獲官方認證

辛柏毅墜海失聯3天！家屬忍淚問神「你叫我們別帶你回去」 心碎原因曝