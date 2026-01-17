2026大寒開運指南：早睡晚起避寒邪 「這類食物」是關鍵

示意圖：截自freepik

2026年的第一個月份即將進入尾聲，隨之而來的是24節氣中的最後一個節氣「大寒」1月20日。大寒象徵一年當中最寒冷的時刻，但也預示著冬去春來，是氣節轉換、氣血調養的關鍵期。民俗與養生專家提醒，這段期間不僅要做好物理防寒，更是「旺運」與「補腎」的好時機，若能掌握關鍵養生法則，便能保護體內陽氣，為來年健康打下基礎。

大寒養生關鍵：黑色食材補腎氣

中醫觀點認為「寒為陰邪，易傷陽氣」，大寒正是補腎的黃金期。女性若忽視調養，容易出現手腳冰冷、腰痠背痛或面色暗黃等早衰症狀。

溫補飲食： 建議食用熱粥養胃，或以羊肉、烏骨雞、豬大骨等食材熬製熱湯，能旺氣血並增強體力。

黑色食物： 根據「色黑入腎」原則，多攝取黑芝麻、黑豆、黑米、黑棗，以及核桃、龍眼、山藥等食材，有助於補腎益氣、抵禦寒氣入侵。

生活作息：早睡晚起「去寒就溫」

大寒起居應順應冬季「藏」的原則，減少能量損耗。

調整作息： 建議「早睡晚起」，一般大眾可比平時早睡一小時，老年人應等太陽升起、氣溫回升後再進行戶外活動。充足睡眠能使精氣內聚，潤澤五臟。

頭部保暖： 外出必備口罩、帽子與圍巾。頭部是人體散熱的主要部位，受寒易引發感冒或頭痛，古語云「冬天戴棉帽，如同穿棉襖」，不可輕忽。

睡前舒壓： 睡前回訪熱水澡或泡腳，有助於舒緩僵硬筋骨，活絡末梢循環。

健康預警：4生肖留意神經緊張

進入2026年大寒節氣，生肖屬鼠、馬、羊、豬的朋友在健康上需格外留心。此期間容易因過度勞累導致神經緊張、失眠多夢，務必多安排休息時間。而運勢相對順遂的生肖則是虎、馬、狗，大寒期間運勢較旺，可把握良機。

大寒6大禁忌：保護陽氣不外洩

切忌食生冷： 嚴禁冰品飲料，避免寒氣入侵引發氣血不順與頭痛。

不宜過早外出： 長輩應避免在清晨低溫時出門，預防心血管收縮不適。

忌激烈運動： 避免大汗淋漓導致毛孔張開，使寒氣趁虛而入；建議以微汗的緩和運動為主。

不宜熬夜： 冬季熬夜對身體傷害倍增，容易損耗元氣、降低免疫力。

避免過度飲酒： 酒精帶來的熱感消退後體溫會極速下降，恐增加失溫風險。

暖氣不宜過強： 室內暖氣過熱易導致皮膚乾燥、傷害角質層，室溫宜維持在15-20℃。

