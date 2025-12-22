2026大新竹跨年晚會竹市不斷電登場 高虹安與楊文科邀大家相揪到竹市迎新年

2026年大新竹跨年晚會將於31日晚間在新竹市大湳雅公園登場，活動記者會今(22)日上午於市府登場，新竹市長高虹安及新竹縣長楊文科邀請全國民眾相約到新竹跨年。（圖／記者金祐妤攝）



(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】2026大新竹跨年晚會「新竹 ON LOOP 不斷電」將於12月31日晚間在新竹市大湳雅公園登場，活動宣傳記者會今(22)日上午於市府大廳登場，新竹市長高虹安及新竹縣長楊文科邀請全國民眾相約到新竹，欣賞全台含「金」量最高、重磅卡司堪稱金曲獎同樂會的精彩表演，現場還有美食、遊藝市集、壓軸的三百秒倒數煙火秀，一起嗨翻大新竹的璀璨夜晚，迎向2026年!

高虹安表示，2026大新竹跨年晚會堪稱全台含金量最高，邀集多位金曲獎得主及表演團體，包含蘇慧倫、韋禮安、TRASH、呂士軒、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、孫盛希、張涵雅、幽靈水晶、徐偉翔、杯緹、金泰佑、SmileDash，號稱「金曲同樂會」，挑戰全台含「金」量最高陣容。其中，竹市在地歌手呂士軒、黃子軒與山平快、樂團海岸乾杯，及竹縣代表徐志能將展現大新竹音樂實力與文化特色，內容精彩可期。

縣長楊文科致詞表示，新竹縣市是一家人，近年來縣市合作持續升溫，共同打造文化、科技、幸福宜居的大新竹生活圈。縣市合辦跨年晚會除了經濟、有效力、合理，難能可貴的是獲得企業挹注，讓公部門資源可用在各項建設推動上，邀請鄉親共襄盛舉，在音樂、歡笑聲中迎接2026嶄新的一年。

竹市文化局表示，跨年晚會會場周邊大的雅路、水田街、湳雅街部分路段為行人徒步區，自下午4時起管制至翌日凌晨2時，參加跨年晚會建議搭乘活動專用接駁車，竹市接駁自下午5時至23時，分別於南寮漁港旅遊服務中心、新竹車站兩條路線發車，回程自21時起至翌日凌晨1時。此外，亦規劃東大路部分路段慢車道，作為機車臨時停車區，步行15分鐘內可抵達會場。

另外、竹縣府亦將安排接駁車往返竹北與活動會場，31日下午4時起至22時，從縣政府前出發，行經體育場、喜來登飯店前往會場，回程自21時起至翌日凌晨1時，從會場出發，行經縣政府、體育場、喜來登飯店及高鐵站，歡迎大家多多利用。