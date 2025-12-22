2026大新竹跨年晚會竹縣府提供專車接駁至竹市

二０二六大新竹跨年晚會竹縣府提供專車接駁至竹市，縣長楊文科邀鄉親同樂迎新年。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣市合辦跨年晚會，竹縣府交旅處表示，為讓跨年動區域交通順暢、減少當地道路衝擊，當天規劃免費接駁車讓新竹縣民眾到達會場更方便，縣長楊文科歡迎民眾踴躍參加。

縣長楊文科表示，新竹縣市是一家人，近年來縣市合作持續升溫，共同打造文化、科技、幸福宜居的大新竹生活圈。縣市合辦跨年晚會除了經濟、有效力、合理，難能可貴的是獲得企業挹注，讓公部門資源可用在各項建設推動上，邀請鄉親共襄盛舉，在音樂、歡笑聲中歡迎二０二六年、迎向新的一年。

交旅處表示，接駁專車去程起站自新竹縣政府站出發，行經體育場站、喜來登站至活動會場，竹北發車時間卅一日下午四時起至晚上十時末班車，班距約二十至卅分鐘一班，或坐滿即發車；回程自活動會場出發，行經新竹縣政府站、體育場站、喜來登站，並增停高鐵站，末班車表定至元旦當日上午一時或疏散完畢為止，歡迎縣民多加利用。