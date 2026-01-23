2026大港開唱卡司竟出現「多米多羅」？網友全笑翻：北七欸

2026 大港開唱今（23）日公布第十波出演名單，其中包含鄭宜農、Hush、美麗本人 ft. 異鄉人等知名歌手與一人，但其中包含一個名字卻引發網友熱議，因為「多米多羅 ft. 可凡」竟然也在名單之中，讓留言充斥「北七欸」這個經典台詞。

難不成真的要上台唱歌？（圖源：多米多羅）

多米多羅（Domidolo）是誰？他是台灣知名的旅日 YouTuber、實況主，以「動漫糞作介紹」、「日語警察」、「時事搞笑評論」等受到歡迎，目前有 26 萬人訂閱，他最經典的台詞就是「北七欸」，也被不少粉絲稱為「大尾油土伯」。而名單曝光後除了留言不少他的經典台詞外，更疑惑他為何會出演，也不確定是會唱歌還是要現場搞笑。

2026 年的大港開唱定於 3 月 21 日至 3 月 22 日在高雄市鹽埕區駁二藝術特區舉辦這屆為 20 週年大港開唱，官方陣容包含國內外多組藝人與樂團，例如結束バンド (JP)、落日飛車、怕胖團 ft. 陽帆、拍謝少年 ft. AYUNi D (from PEDRO)、AiNA THE END (JP)、滅火器 Fire EX.、康士坦的變化球、椅子樂團、FunkyMo ft. 小尾巴、NEE (JP)、貓膽汁 CAT’s Bile 等。