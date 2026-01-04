2026大甲鎮瀾宮首推！丙午馬年「馬上賺」錢母套組

▲2026大甲鎮瀾宮首次推出：媽祖加持，生肖造型設計錢母套組，保佑大家「馬力全開」！

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】2026大甲鎮瀾宮首次推出：媽祖加持，生肖造型設計錢母套組，保佑大家「馬力全開」！俗話說：「錢母生錢子，財源滾滾來」，想要暴富一整年，就要有大甲媽祖來牽成！大甲鎮瀾宮今日正式公開 2026 丙午馬年限量錢母套組。今年廟方誠意滿滿，打破過往只有單枚錢幣的印象，首度推出「立體金馬造型」錢母座組，最吸睛的是基座上大大的「馬上賺」三個字，讓信眾直呼：這諧音梗太有力量了，2026 一定馬到成功！

廣告 廣告

▲2026大甲鎮瀾宮首推丙午馬年「馬上賺」錢母套組，最吸睛的是基座上大大的「馬上賺」三個字，讓信眾直呼：這諧音梗太有力量了，2026 一定馬到成功！

大甲鎮瀾宮推出視覺震撼「金馬奔騰」結合「圓滿錢母」 質感升級如藝術品限量套組，視覺核心是一尊氣勢磅礡、四蹄騰空的金馬雕塑，象徵 「快馬加鞭、事業飛騰」。而信眾最期待的圓形錢母，則以金、銀雙色呈現， 穩穩鑲嵌在基座上，象徵「金銀財寶攏總來」。

▲大甲鎮瀾宮今日正式公開 2026 丙午馬年限量錢母套組。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示：「今年這組特別不一樣，不僅錢母圓圓滿滿，還多了一尊金馬幫您扛財頭。這不是普通的裝飾品，是經過大甲媽香火 加持的『財富加速器』！」比起往年的平面設計，今年運用立體化座組更像是一件藝術品，不論是擺在辦公桌或店面櫃台，兼具招財以及氣派非凡。

適合經商、做生意的人收藏限量錢母套組，擁有「馬上賺」諧音好彩頭，讓大家事業不卡關，對於講究風水的頭家們(老闆)與業務員來說，這款錢母的命名簡直是神來之 筆。牌匾上刻著「2026丙午年馬上賺」，結合馬兒騰躍的姿態，寓意「馬上發財、馬上成功」。

現場參觀的在地商家笑稱：「做生意最怕『死馬當活馬醫』，現在有大甲媽加持的神馬，絕對是『龍馬精神』，讓大家在2026年事業跑得比馬快，領先競爭對手一大截。這份來自大甲媽的祝福，要幫全台灣鄉親們補足財氣，讓大家「免做牛做馬，就能馬上發財」。

來大甲走一趟，聞香火、求財氣

鎮瀾宮表示，這款錢母套組不僅設計大氣，更蘊含深厚的祝福。廟方誠摯邀請中部鄉親與全台信徒，趁著新春期間來大甲鎮瀾宮拜媽祖。

大家常說：「馬力就是財力」，今年這款錢母套組數量有限，錯過就要再等一年！廟方工作人員提醒，由於立體造型製作工藝較為複雜，建議想要收藏的信眾盡早規劃行程，親自來廟裡感受媽祖的靈驗與新年的喜氣，詳情請洽大甲鎮瀾宮官方商城：https://www.mazubuybuy.com.tw/。