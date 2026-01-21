2026大選不怕藍白合？陳亭妃、賴瑞隆、蔡易餘直球對決

民進黨今天舉行嘉義縣、台南市、高雄市縣市長提名記者會，三位參選人針對藍白合議題表達看法。台南市長參選人陳亭妃批評對手謝龍介只有嘴巴厲害，高雄市長參選人賴瑞隆指柯志恩在關鍵時刻對不起高雄，嘉義縣長參選人蔡易餘則嗆藍白站在民意相反邊。

陳亭妃。（圖／中天新聞）

陳亭妃表示，初選過程中她一直強調對手就是國民黨立委謝龍介，她的選舉初衷就是人民為優先。她指出謝龍介一直講改變台南，但事實上第一個喊改變台南的是她，因為台南沒有女性市長，她希望成為400年來第一位女性市長，用溫柔溫暖且感動的角度，讓每一個選民願意在11月28日走出家門投下這一票。

陳亭妃強調，希望不是用嘴巴選舉，謝龍介嘴巴非常厲害，但她們要實質的內容，對台南了解多少、對台南付出多少。她表示在藍白合作的當下要突破重圍，要以2022年黃偉哲市長的基礎，提高更多支持度，更要讓議員全壘打。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

賴瑞隆表示，高雄從過去謝長廷、陳菊翻轉後，延續到現任陳其邁市長，這麼多年來的轉變高雄人都看在眼裡。他批評對手柯志恩在關鍵時刻都對不起高雄，比如財劃法讓台北增加4百多億、讓高雄損失2百多億，包括捷運少了103億款項，很多預算都沒看到柯志恩對高雄發聲。

蔡易餘表示，嘉義縣在翁章梁縣長帶領下大家都有目共睹，未來會延續這些政策，讓嘉義這個農工科技大縣繼續發展。他指出城市的發展需要整個民進黨大家團結合作，未來會把相關議題整合就不怕藍白合。

蔡易餘。（圖／中天新聞）

蔡易餘批評，國民黨及民眾黨在這兩年來在國會荒謬表現，尤其是行政院明明提出最有利老年城市農業城市財政劃分法，但藍白合結果讓這些法案躺在程序委員會沒有辦法被討論。他強調這對全台及嘉義有利的法案卻因藍白合無法被討論，單單這事情可以讓地方鄉親知道他們不怕藍白合作，因為藍白站在民意相反邊，不管怎麼合終究無濟於事。

