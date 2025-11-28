即時中心／顏一軒報導

距離2026年九合一選戰正式倒數1年，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（28）日表示，這段時間以來她跑遍新北29區，看見這座城市蘊藏的能量，也看見仍待突破的挑戰，未來會繼續關心市民、推出更多溫暖的福利政策，做一位「溫暖、創新、會（慧）做事」的新北市長。





蘇巧慧今日於臉書發文指出，一年後的今天將會是新北市長選舉的投票日，這段時間她跑遍新北的29區，未來她會繼續關心市民的辛苦，提出更多溫暖的福利政策，繼續持續協助產業創新，把工作機會留在新北。

她允諾，未來也會加速都更，均衡各區發展，讓新北各地有新時代的面貌，做一位「溫暖、創新、會做事」的新北市長，更會為新北29區搭起屬於自己的舞台，讓29區的故事都被聽見，讓全新的新北，成就更好的台灣。

蘇巧慧26日正式獲得民進黨提名參選新北市長，她在提名記者會中強調，新北市是她青春歲月的見證地，更是擁有山河海及超過400萬人口多元縮影的城市；她以「慧慧慧」（溫暖、創新、效率、會做事）的立委品牌當作基礎，承諾將以過去推動樹林山區長者住戶接管、爭取設置台鐵鳳鳴火車站等「創新概念與超強執行力」，帶領新北市解決交通、住宅壓力、區域均衡等當務之急，她準備好跟新北市共同努力，因為一起衝，就會（慧）贏。

快新聞／2026大選倒數一年 蘇巧慧衝刺拚「全新新北」：成就更好的台灣

民進黨新北市長候選人蘇巧慧11月26日出席提名記者會。（資料照／蘇巧慧辦公室提供）













原文出處：快新聞／2026大選倒數一年 蘇巧慧衝刺拚「全新新北」：成就更好的台灣

