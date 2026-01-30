2026大選暖身 綠啟動青年幕僚海選 邱義仁分享選戰經驗

民進黨青年部今(30)日舉辦為期兩日的「2026春季破浪培力營」，由超過百人的報名者中，挑選出56名學員，提前為國家儲備年底選戰幕僚人才，神秘嘉賓則是新境界文教基金會副董事長邱義仁。（民進黨提供）

今年年底即將迎來九合一縣市長大選，民進黨青年部今(30)日舉辦為期兩日的「2026春季破浪培力營」，由超過百人的報名者中，挑選出56名學員，提前為國家儲備年底選戰幕僚人才。神秘嘉賓則是新境界文教基金會副董事長邱義仁，邱強調，選舉的時間很短、節奏很快，大家應該學著用HOW的角度思考政策與問題，才能在選戰過程中，擬定清晰明朗的選戰策略，去爭取更多的選民支持，進而達成我們所設定的勝選目標。

今天首日課程邀請民進黨秘書長徐國勇，新境界文教基金會副董事長邱義仁、立法委員吳沛憶、苗栗縣長參選人陳品安，也輪番上陣，傳授寶貴選戰經驗。

徐國勇表示，很多重要公共政策形成的背後，都有幕僚參與的身影，這些政策與建設的產出，更是很多幕僚夜以繼日投入所鑽研出的心血結晶。

提到年底大選，他說，光有好的候選人是不夠的，民進黨需要很一批強大的幕僚團隊一起打贏這場選舉。這些年中央的政績足以證明民進黨是有執政能力的政黨，希望將來可以在地方上服務更多的人民，今天大家來到這邊學習完之後，歡迎大家加入我們，一起齊步向前走，讓國家更好。

新境界文教基金會副董事長邱義仁則將他近半世紀的選舉經驗與學員分享，除了介紹各種選舉分工與可能碰到的狀況。他也提到參與選舉工作體悟，可以在很壓縮的時間內，快速學習與成長。

他說，同時，大家也能在很短時間內，認識台灣最真實的面貌，唯有真正認識台灣，對台灣的愛才會更加真實，這對一名政治工作者來說，是很重要的。

邱義仁也教導大家在選戰過程中，如何調整自己的思考方式。他表示，選舉的時間很短、節奏很快，大家應該學著用HOW的角度思考政策與問題，才能在選戰過程中，擬定清晰明朗的選戰策略，去爭取更多的選民支持，進而達成我們所設定的勝選目標。

