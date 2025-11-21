2026大選民調》新北結構「藍白大於綠」 蘇巧慧贏在知名度 選舉支持度只輸給李四川

關於新北市長選舉，最新民調顯示，蘇巧慧知名度領先，但支持度則遜於李四川。（圖片來源／蘇巧慧粉專）

國內政壇即將迎來2026地方大選，其中新北市長選舉，民進黨已確立由立委蘇巧慧披掛上陣，國民黨與民眾黨則是三強鼎立，尚未定於一尊。

匯流新聞網民調中心本（21）日公布最新民調，結果顯示新北市選民結構「藍白大於綠」，而蘇巧慧儘管在知名度以23.2%居冠，但當單獨對上李四川時，則是落後10%。

蘇巧慧回應，從選對會建議提名至今，她都是最好準備面對一對一的選戰，目前距離投票還有一年多，她會持續按照自己的步調，組建年輕、創新、會做事的團隊，爭取更多市民朋友的認同，帶領民進黨議員一起贏得2026的選戰。

廣告 廣告

新北選民結構：藍31.2%、綠28.4%、白15.5%

針對新北市目前的政黨版圖，民調顯示以國民黨支持比例最高，有31.2% 新北市民政黨傾向支持國民黨，其次有28.4%支持民進黨，民眾黨支持比例為15.5%，時代力量支持率3.3%，1.4%支持台灣基進，11.5%不偏任何政黨，8.3%未表態。

近日國民黨與民眾黨都表態推動「藍白合」，若能成功整合，以前述民調結果來看，藍白相加的支持率將達到46.7%，相較民進黨的28.4%，大贏超過18.3個百分點，顯示新北市選民結構「藍白大於綠」。

蘇巧慧知名度最高，支持度仍遜於李四川

民進黨選對會本月初決議提名蘇巧慧代表民進黨出戰新北市長選戰，在提前定於一尊並開始起跑的情況下，本次民調顯示，在知名度方面，目前有23.2%新北市民知道蘇巧慧要參選新北市長，18.3%知道台北市副市長李四川有意參選，14.0%知道民眾黨主席黃國昌有意參選，5.0%知道新北市副市長劉和然有意參選，另有66.4%無明確意見。

不過針對參選支持度方面，民調顯示現階段若國民黨推出李四川，在一對一的對決下，李四川領先蘇巧慧10.0個百分點（李47.1%、蘇37.1%），而新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌，現階段則落後蘇巧慧6.6個百分點（劉38.4%、蘇41.4%）與13.9個百分點（黃33.4%、蘇47.3%）。

李四川正面評價遠大於負面評價

進一步細究各個人選的支持度高低，民調顯示，李四川獲得49.4%新北市民表示欣賞（19.0%非常欣賞，30.4%還算欣賞），24.5%不欣賞（17.7%不太欣賞，6.8%非常不欣賞），另26.1%無意見，是唯一一位正面評價遠大於負面評價的人選。

而在蘇巧慧欣賞度上，調查發現，有34.2%新北市民表示欣賞（10.6 %非常欣賞，23.6%還算欣賞），42.6%不欣賞（22.9%不太欣賞，19.7%非常不欣賞），另23.2%無意見。

至於劉和然的欣賞度，調查顯示，有21.9%新北市民表示欣賞（3.8%非常欣賞，18.1%還算欣賞），26.2%不欣賞（20.0%不太欣賞，6.2%非常不欣賞），另51.9%無意見。

最後，關於黃國昌的欣賞度，調查顯示新北市民中有28.6%新北市民表示欣賞（ 9.4%非常欣賞，19.2 %還算欣賞），57.6%不欣賞（22.6%不太欣賞，35.0%非常不欣賞），另13.8%無意見。

李四川獲得6成以上民眾黨認同者支持

進一步交叉分析，李四川與蘇巧慧一對一對決時，可獲得87.6%國民黨認同者的支持，以及63.3%民眾黨認同者的支持，顯示其支持度橫跨藍白。而蘇巧慧的支持度主要源自82.1%的民進黨支持者，亦顯示其已鞏固基本盤。

至於劉和然與蘇巧慧一對一對決時，僅獲得67.7% 國民黨認同者的支持，以及49.0%民眾黨認同者的支持。而黃國昌與蘇巧慧一對一對決時，雖獲得84.3%民眾黨認同者的支持，但只獲得48.0％國民黨認同者的支持。以上顯示，相較李四川的支持度橫跨藍白，劉和然與黃國昌則是差強人意。

(原始連結)





更多信傳媒報導

復出前夕 柯文哲理髮42萬觀看次數 12月再推讀書會「打招呼」

中國產能過剩比10年前更棘手 「十五五」押寶 AI與綠能仍難解結構性困局

黑色星期五》美股紅翻黑輝達也難救 台股暴跌991點 台積電失守1400元大關

