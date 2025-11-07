2026大選》下週開放初選登記 傳林俊憲獲多數台南立委相挺 陳亭妃啟動形象宣傳戰

民進黨台南市長初選提名將於下週開放領表登記，有意參選的立委陳亭妃本日發布系列形象影片。（圖片來源／陳亭妃粉專）

民進黨中央黨部近日公告，台南市長初選提名登記將於下週一（10）日開放登記，而目前呼聲最高的兩位人選：立委林俊憲與陳亭妃，則加緊腳步、全力造勢。立委林俊憲和6位南高屏綠委今（7）日舉行「南高屏大生活圈 區域經濟共榮發展」記者會，並傳出他已獲得除陳亭妃之外的所有台南立委相挺。

同樣有意角逐的陳亭妃今日則發表系列形象影片，以「溫暖篇」《讓我們的孩子，平安長大》拉開序幕，喊話要守護台南。陳亭妃溫情表示：「政治不只是競爭，而是責任，是一種想讓大家過更好生活的心」。只見林陳雙方各自出招，選戰煙硝味十足。

下週一開放領表登記，明年一月展開初選民調

民進黨中央黨部近日公告，2026年縣市長選舉其中台南市長、高雄市長、嘉義縣長初選提名登記，將於下週一（10）日開放領表及登記至下週五（14） 日為止；領表及登記時間為每日上午 9 時至 12 時，下午 1 時 30 分至 5 時。

公告指出，除了領表費用為100元之外，若確定要登記參選，則登記費為新台幣30萬元整、民調費用為新台幣60萬元整，以及保證金新台幣10萬元整。

針對初選流程，公告指出，登記後先行溝通協調，協調至12月16日止，如果無法達成協議，則由中央黨部辦理民意調查決定提名人選；初選民意調查期間為明年1月12日至1月17日。

林俊憲組綠委連線，傳已獲多數台南立委相挺

立委林俊憲本日和6位南高屏綠委組成「Lucky 7」立委連線，並舉行「南高屏大生活圈 區域經濟共榮發展」記者會，將共同推對南台灣24小時機場。林俊憲說：「經過這段期間的努力，我總算已經促成了，台南飛熊本、台南飛沖繩，今天包括我們台南在地的郭國文委員，還有來自高雄的許智傑委員，我們高屏的同志幾乎都到了。」

不只這場記者會，林俊憲明天還要以「大台南新市長參選人」身分，在台南安南召開後援會成立大會。至於下週的初選領表登記，據了解，除陳亭妃以外的5名台南綠委都將陪同林俊憲，一同前往中央黨部領表登記，展現整合氣勢。

陳亭妃揭櫫系列形象影片：政治不只是競爭而是責任

正所謂「巾幗不讓鬚眉」，同樣有意角逐台南市長提名的立委陳亭妃，今日召開「妃常溫暖影片」公布記者會，會中表示將發表系列形象影片，首支影片則以「溫暖篇」《讓我們的孩子，平安長大》拉開序幕。

陳亭妃說，首支影片嘗試用1分鐘呈現「27年來最真實的陳亭妃」，希望台灣的每個孩子都能在安全、無憂、被照顧的環境中成長。她並自我期許，「有責任打造能讓家長放心、讓孩子快樂成長的城市，父母在工作時不必掛心，孩子能在安全、有愛的環境中長大，這就是我想守護的台南。」

「這次的影像計畫將分為多波段陸續釋出，希望這系列影片，能讓大家感受到一個女性、一位政治人物，對這座城市與下一代最真誠的心」，陳亭妃並意有所指地說：「政治不只是競爭，而是責任，是一種想讓大家過更好生活的心。」

針對與林俊憲的較勁，陳亭妃則說，每個人都在關鍵時刻，用自己想表達方式，不用太多揣測，黨內初選會採取和平、最能讓人民放心的方式完成初選。

