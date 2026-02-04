2026大選》周春米、陳光復獲提名拼連任 賴清德引用黃仁勳：盼朝野挺關稅協議

民進黨主席暨總統賴清德。（攝影／胡智凱）

民進黨持續布局2026地方大選，黨主席暨總統賴清德本（4）日中執會，會中通過現任屏東縣長周春米及現任澎湖縣長陳光復續拼連任；同時也宣布由前立委李俊俋接任政策會首席副執行長兼主席特助。

賴清德本日亦引述輝達執行長黃仁勳讚賞關稅談判，期盼未來關稅協議送交國會時，朝野各黨能本於國家利益，全力支持協議通過，協助台灣產業加速擴大國際布局。

賴清德：「柔性治理」周春米、「務實治理」陳光復

廣告 廣告

賴清德本日指出，今天的中執會建請提名2位政績優異的傑出縣長競選連任，分別是：屏東縣長周春米與澎湖縣長陳光復。

賴清德介紹道，第一位周春米縣長，無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持著法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親；她在縣長上任以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮「柔性治理」力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。

賴清德接續介紹，第二位陳光復縣長，如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出「不屈不撓」的精神。即便2018年競選連任失利，他仍持續為澎湖貢獻心力，2022年他再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變，並以「務實治理」的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸褔澎湖。

賴清德表示，相信「柔性治理」的周春米縣長，與「務實治理」的陳光復縣長，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。



賴清德引述黃仁勳讚賞關稅談判：盼朝野支持協議

針對國政議題，賴清德本日指出，在行政院鄭麗君副院長與行政院團隊努力下，台灣已順利與美國完成談判，達成對等關稅15%且不疊加，與美國232條款最優惠待遇的重要成果。

賴清德並特別引述輝達執行長黃仁勳公開讚賞談判結果，強調這次關稅談判的成效，不僅已反映在股市與出口表現上，也獲得產業界普遍的肯定，肯定台灣在全球產業鏈中的重要性。

賴清德因此表示，期盼未來關稅協議送交國會時，朝野各黨能本於國家利益，秉持專業、依法審查，全力支持協議通過，協助台灣產業加速擴大國際布局。

賴清德引述AIT挺軍購：籲朝野盡速審議國防條例

另外，對於強化台灣國家安全與印太區域穩定的「國防特別預算」，賴清德指出，美國在台協會（AIT）已7度公開表達支持的立場。

賴清德憂心道，若在野黨持續阻擋國內外廣泛支持的政院版「國防特別條例」草案，反而通過欠缺整體戰略規劃的版本，勢將延誤國防戰力提升，且恐讓國際社會誤解台灣自我防衛及捍衛印太和平的決心。

賴清德因此再次呼籲朝野各黨，能以民生經濟與國家安全為優先，在新會期開議後，儘速完成總預算案與國防特別條例的審議。

李俊俋接任政策會副執行長兼主席特助



最後，賴清德本日亦宣布新任黨務主管人事，由前立委李俊俋接任政策會首席副執行長兼主席特助，共同協助黨務推動。引發關注的是，李俊俋先前於監察院秘書長任內，疑似遭黃國昌狗仔集團偷拍濫用公務車，最終請辭獲准。

據當時週刊報導，黃國昌指揮狗仔集團跟拍監察院前祕書長李俊俋、總統府祕書長潘孟安、行政院前副院長鄭文燦、前政務委員張景森、前衛福部長陳時中、監委蘇麗瓊、立委沈伯洋、前立委陳歐珀及民進黨前祕書長林右昌等民進黨高官。

(原始連結)





更多信傳媒報導

三位監委濫用公務車僅需口頭或書面道歉 民眾黨批「官官相護」

「新北我來！為你做到最好」台灣民眾黨徵召黃國昌參選新北市長

被爆與世紀淫魔艾普斯坦金錢往來 英國前駐美大使曼德森勳爵退出工黨

