2026大選》國民黨內鬥越演越烈 民進黨鄭朝方有望伺機進取新竹縣長

民進黨持續積極布局2026地方大選進入倒數計時，其中向來被視為藍營傳統票倉的新竹縣，局勢對民進黨越來越有利，因為國民黨內部現正上演立委徐欣瑩與副縣長陳見賢之間的激烈內鬥。與之相對，民進黨籍現任竹北市長鄭朝方具有執政成績與家族助力，或能把握難得機會讓新竹縣藍天變綠地，而總統賴清德現正積極勸進中。

新竹縣宛如藍營禁臠，每8年一個內鬥輪迴

新竹縣向來被視為藍營禁臠，國民黨內部咸認「提名即當選」，因此提名之爭往往異常激烈，例如8年前現任縣長楊文科與前立委林為洲便殺到刀刀見骨，事後林為洲還掛看板稱「是，我被做掉了」。

如今楊文科8年任期屆滿，國民黨內部鬥爭宛如天命輪迴般再度上演，只是主角換成深耕地方多年的副縣長陳見賢，以及擁有全國知名度的立委徐欣瑩，兩人現正針對初選機制展開近乎決裂的鬥爭。



只見徐欣瑩陣營以不滿初選規則「七三制」為由（黨員投票佔 30%、民調佔 70%），砲轟是為陳見賢「量身訂做」。陳見賢陣營則回嗆：「難道因為徐欣瑩無法獲得黨員認同、選情告急，就可以這樣羞辱制度和羞辱黨員？」

藍營內鬥激烈，鄭朝方好整以暇

藍營陷入內鬥廝殺之際，民進黨籍竹北市長鄭朝方正鴨子滑水、伺機而動。2022 年，鄭朝方在傳統藍大於綠的竹北市成功突圍，奪下市長寶座，不僅證明了其形象能吸引中間與年輕選民，更讓他在溪北地區（竹北、新豐、湖口）累積了雄厚的執政資本。

4年執政下來，鄭朝方以「美學城市」為號召，在竹北推動公園改造、文化活動吸引了不少年輕家庭支持，而他的優美歌聲也數度在網路瘋傳，這與國民黨不論是徐欣瑩還是陳見賢的老牌政治人物的形象產生強烈對比。

除此之外，鄭朝方的父親鄭永金就曾擔任過2屆新竹縣長，因此相當熟稔地方士紳與社團；而鄭朝方的哥哥鄭朝鐘也是現任新竹縣議員，整個家庭都會是鄭朝方的靠山。基於以上種種優勢條件，民進黨內部咸認，鄭朝方是替黨出征新竹縣長的不二人選。

未否認總統勸進，鄭朝方語帶玄機：交給「縣民」選擇

值得關注的是，鄭朝方目前尚未正式表態參選，因此政壇盛傳，總統賴清德已多次親自勸進鄭朝方為黨出征。不過，鄭朝方的哥哥鄭朝鐘表示，只要弟弟一宣布，全家都會支持他。

對於傳出「總統級勸進」，鄭朝方並未否認。他表示，由於很多政治前輩、媒體記者等各方人士都非常關心，只是距離年底選舉還有一段時間，「大家都知道我是很專一的人，所以我目前都專心市政。」

與此同時，鄭朝方也未把話說死。他表示，對於年底的選舉，自己到底是連任、不選，或者是其他的想法，各種都是選項，那就交給市民「或者是縣民來選擇」。

地方人士：給鄭朝方時間安排竹北交棒

地方人士分析，鄭朝方在民進黨內部已經趨近「定於一尊」的態勢，因此確實不需要急於表態，大可等到國民黨廝殺出結果再正式宣布參選，否則現在只會變成國民黨內鬥的標靶。

此外，另有地方人士分析，鄭朝方若參選新竹縣長，那麼竹北市政要怎麼交棒，這也是鄭朝方必須思考的事項，因為鄭朝方目前不只是竹北市長，同時也是民進黨新竹縣黨部主委，這些操盤事宜也都是他的職責所在。

