2026大選》悼北市隨機襲擊案 民進黨中執會暫停本週提名記者會 未來改不定期開會

民進黨本日召開中執會，並由發言人吳崢進行會後轉述。（圖片來源／胡智凱攝影）

民進黨本（24）日召開中執會，原訂於會後舉辦提名記者會，但受到上週五台北市發生隨機襲擊事件影響，時機與氣氛不宜高調舉行選舉宣傳活動，故決定延期至下週召開。

不過，民進黨上午仍依原訂會議期程召開選對會，會中拍板建議中執會提名「類初選」民調第一的立委陳素月，代表民進黨角逐彰化縣長。

受隨機襲擊事件影響，提名記者會順延一週

民進黨本日上午召開選對會，針對原訂下午召開的中執會後提名記者會，黨務人士轉述，因受到上週五台北市發生隨機襲擊事件影響，時機與氣氛都不宜高調舉行記者會，故決定暫停此一選舉宣傳活動，延期至下週再行召開。

據轉述，為了及時因應2026大選布局及提名，中執會本日通過提案，未來將由原本每月召開一次中執會，改為不定期召開。

至於外傳本日提名之所以順延，是因為彰化「類初選」出現爭議；黨務人士則澄清，本日選對會已決議建議中執會提名「類初選」民調第一的立委陳素月，代表民進黨角逐彰化縣長；並稱若有人質疑民調結果，可向黨中央申請閱覽完整的原始民調報告，相關原始民調報告都已妥善彌封，確保未遭改動，不過至今並無人申請。

賴清德中執會哀悼台北市隨機襲擊事件

民進黨主席暨總統賴清德本日中執會致詞表示，上週五發生的1219台北市隨機襲擊事件造成全國恐慌，在此再次向罹難者及家屬表達最深切的哀悼與慰問，期盼傷者早日康復，受影響的國人能逐步回歸日常，同時還要向見義勇為、捨身救人的民眾，以及在第一線辛苦的警消、醫護等執法人員、救援人員致上最誠摯的敬意。

賴清德表示，守護國人的生命財產是政府最重要的職責，針對人群聚集的公共場所以及大眾運輸系統，我們必須持續強化整體維安確保民眾的安全，之前已經提到政府要建立更機敏、更迅速的應變與反映機制，同時也要提升警察同仁的值勤安全，並持續增加後勤支援的能量，面對突發事件的快速反應及醫療系統的彈性支援，到事件後的迅速恢復及檢討應對，都是提升全社會韌性缺一不可的重要關鍵。

「昨天我在總統府召開全社會防衛韌性委員會第六次會議，達成三點重要共識」，賴清德指出：「第一、全社會防衛韌性要邁向法制化；第二、從學校教育著手建立防衛韌性教育普及；第三、推動演訓軍民整合，使防衛能力紮根社會。」

賴清德再次呼籲在野黨審議預算

賴清德強調，台灣有天災、地緣政治威脅等多重挑戰，政府必須整合所有的民間力量提升台灣社會靈活且具彈性的應變能力，強化全社會防衛韌性才能有因應各項挑戰，守護每一位國人；無論是國防特別預算條例的提出或是明年度中央政府總預算的編列，均涉及國防、民防、災防，以及醫療、藥物韌性等相關工作的推動。

為此，賴清德再次誠摯呼籲朝野各黨團，務必將國家利益與國人安全致於政黨利益之前，盡快審議國防特別預算條例與中央政府總預算案，讓相關經費資源能夠到位，最後也請全體黨公職持續配合內政部等單位，進行小橘書等防衛韌性及全民防災的宣導，並全力澄清不實以及虛假信息，讓國人能夠安心。

