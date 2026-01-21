2026大選》替陳亭妃、賴瑞隆、蔡易餘披勝選背帶 賴清德耳提面命：不團結一定會輸

民進黨提名陳亭妃、賴瑞隆、蔡易餘參選2026地方大選。（攝影／胡智凱）

民進黨本（21）日召開中執會，會中通過提名立委賴瑞隆參選高雄市長、立委陳亭妃參選台南市長、立委蔡易餘參選嘉義縣長，並於會後舉行提名誓師記者會，由黨主席暨總統賴清德親自為3位選將披掛勝選背帶。

賴清德呼籲團結勝選，也期許戰將母雞帶小雞

賴清德本日表示，本次建請提名的三位縣市長候選人，都是傑出的國會戰將，無論是專業問政或地方服務，皆深受選民支持，具備厚實的民意基礎。他特地提出2點提醒：第一，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸。」；第二，「從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。」

「在初選的過程中，黨內同志間難免會有競爭」，賴清德說：「如今初選既已結束，期盼被提名的候選人能夠扮演領頭羊的角色，整合地方、團結同志，為年底的選戰共同打拚，打贏選戰。」他強調，嘉義縣、台南市與高雄市，都是歷任民進黨縣市長一棒接一棒，努力建立起的「綠色執政、品質保證」地方典範，選民必將會以更高的標準，來檢驗我們的提名人選。

賴清德並期許3位被提名人，面對年底地方大選，務必要更加勤走地方，不僅自己要當選，而且要為民進黨提名的議員、縣市鄉鎮長候選人打一支全壘打，母雞要發揮母雞的角色，這也是民進黨候選人的責任。

為何拒絕切割郭信良？陳亭妃：人要怎麼切割？

適逢陳亭妃昨日拒絕簽下不得輔選非民進黨籍議員候選人等3點協議，賴清德前述提醒候選人團結以及期盼候選人要發揮母雞角色的談話，格外引發聯想，似乎弦外之音就是針對陳亭妃。

本日陳亭妃亦被媒體問及拒簽協議一事，她表示，昨天去議會拜會的時候，本來自己是非常好意前往，但是到了現場卻突然遞出連署書，相信其他被提名人都沒有碰過這個情況。她強調，連署書中提到要切割前議長郭信良，「我要問，人要怎麼切割？一個個體是要怎麼切割？」

陳亭妃承諾：會讓民進黨議員全壘打

另外關於不能幫非民進黨籍議員站台，陳亭妃說，其實昨天在場就有好幾位無黨籍議員，「我簽了是不是就不能幫他們站台？」

不過，陳亭妃也說，希望用溫柔、溫暖、感動的角度，不分黨派讓人民感動，希望每一個支持者願意在11月28號走出家門口投下這張票。她並自我期許，要墊高過去2022年市長黃偉哲市長的得票狀態，不只民進黨贏得2026選戰，也要讓民進黨議員全壘打。

陳亭妃強調，選舉的過程要以人民為優先，找回人民的感動。她並反批國民黨立委謝龍介，說他最會說的就是改變台南，但是第一個喊出改變台南的就是陳亭妃，因為台南4百年來沒有女性市長。

賴瑞隆抨擊柯志恩：杯葛預算對不起高雄市民

對於如何延續高雄執政，賴瑞隆表示，在民進黨直正下，高雄這2、30年來的轉變，高雄人都看在眼裡，所以自己最大的利基就是，民進黨在高雄市的歷任領導，所以會全力以赴，以建設高雄為優先，讓高雄的發展持續下去，延續高雄的榮耀，相信就會得到高雄人民的支持。

話鋒一轉，賴瑞隆抨擊國民黨立委柯志恩，指她在很多攸關高雄建設發展的關鍵時刻，通通都對不起高雄市民；包括財劃法讓高雄每年損失200多億元，今年高雄捷運少了103億元款項，杯葛總預算導致大林蒲遷村預算也受到影響。

賴清德順利幫蔡易餘披上勝選背帶。（攝影／胡智凱）

蔡易餘強調「地方發展」：不怕任何藍白合

針對藍白合的挑戰，蔡易餘自信表示：「我擔任嘉義縣長候選人整合好整個嘉義隊，我們就不怕任何的藍白合，也不怕任何其他的組合。」他並痛斥，藍白合這幾年在國會有很多方面的不良表現，最明顯的是行政院已經提出了一個最有利的老年及農業城市的財劃法，但藍白合卻還躺在程序委員會，沒有辦法被討論。

「這個明明是對嘉義、對高雄、對台南也都是有利的法案，卻因為藍白合讓它出不了程序委員會，無法被討論」，蔡易餘強調：「單單就這件事情，我們可以很清楚讓地方鄉親知道，我們不怕藍白合，我們只要地方的發展，所以不管藍白要怎麼合，結果都是一樣的。」

