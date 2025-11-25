2026大選》林俊憲對T台民調「哭笑不得」 選戰幕僚反而看到「初選效應」

T台最新民調顯示，林俊憲民調落後謝龍介及陳亭妃。（圖片來源／林俊憲粉專）

民進黨台南市長初選將由立委林俊憲對上立委陳亭妃，由於當地選民結構綠大於藍，所以一般預料無論是誰出線均能勝過國民黨擬參選人謝龍介，不過根據《TVBS》近期民調，林俊憲竟屢次輸給謝龍介，因而引發熱議。

對於民調落後，林俊憲表示：「感覺哭笑不得...真的不知道該怎麼講...我的民調會輸給謝龍介嗎？」不過，距離明年1月中旬初選民調尚有將近2個月，所以他並未掉以輕心，昨（24）晚找來金曲歌王謝銘祐公開競選歌曲幕後花絮，繼續拉抬聲勢。

T台民調林俊憲又輸謝龍介，陳亭妃持續領先

各界關注台南市長選情，《TVBS》繼9月之後，昨天再次公布民調，結果林俊憲以38%輸給謝龍介的41%，而陳亭妃則是以47%贏過謝龍介的34%。

本次調查是《TVBS》民意調查中心於114年11月17日至20日，接觸1241位20歲以上台南市民，最後成功訪問有效樣本1013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為《TVBS》。

林俊憲「哭笑不得」：我的民調會輸給謝龍介嗎？

對於民調結果，林俊憲表示，看到T台又出了這種民調，自己的感覺是哭笑不得，「我的民調會輸給謝龍介嗎？」

林俊憲說，媒體會有立場跟機構效應，但這次出現這種奇怪的民調，「我真的不知道該怎麼講」。他因此喊話選民去感受周邊氛圍，去了解民調數字跟實際感受的差距。

林俊憲、陳亭妃都大幅成長，綠營幕僚：初選效應

一位富有選戰經驗的綠營幕僚分析，媒體民調有其立場跟機構效應，姑且不論T台是否有「捧妃抑憲」的用意，但仍可從中觀察趨勢與脈絡。該幕僚指出，9月T台民調顯示，林俊憲以32%落後謝龍介的44%，落後幅度達12%，如今則縮小為3%，說明林俊憲仍持續衝刺。

另方面，陳亭妃於9月T台民調顯示，她當時以41%小幅領先謝龍介的36%，領先幅度為5%，如今則擴大領先至13%，因此綠營幕僚表示，陳亭妃也持續增溫當中。

針對兩次民調差異，綠營幕僚解釋，關鍵在於民進黨11月初正式展開初選，林俊憲跟陳亭妃都完成登記，在選民心中的情勢更加明朗，兩人激烈競爭也產生互相拉抬的初選效應，相形之下謝龍介就被邊緣化。

林俊憲揪金曲歌王暢談競選歌曲幕後花絮

儘管林俊憲認為民調並未落後，但他也未掉以輕心，昨晚邀請金曲歌王謝銘祐暢談競選歌曲《憲乎你》的幕後花絮。林俊憲表示，朗朗上口的競選歌詞，來自金曲歌王謝銘祐，這次是特別邀請他來量身打造競選歌曲《憲予你》。

林俊憲指出，謝銘祐是台南人，也是他台南一中的學弟，謝謝重情重義相挺。謝銘祐則說，他從來沒為政治人物寫過歌，願意第一次這麼做，是因為他相信「林俊憲能帶給台南更好的未來」。林俊憲因此自我期許，會時時提醒自己，把自己「獻」給台南，讓台南成為「上幸福的所在」。

相較林俊憲競選歌曲《憲予你》巧妙善用諧音「憲」與「獻」，陳亭妃也有競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，亦巧妙善用諧音「妃」與「飛」，看來這場初選不只比氣勢，更是比巧思。

