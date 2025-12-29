2026大選》林俊憲、陳亭妃交鋒議長跑票案 郭國文：絕對跟陳亭妃有關

民進黨立委林俊憲與陳亭妃在政見發表會之前合影。（圖片來源／民進黨提供）

民進黨台南市長初選火熱開打，立委林俊憲與陳亭妃於政見發表會上唇槍舌戰，尤其圍繞2次議長選舉跑票案展開交鋒。林俊憲稱，民進黨在台南分裂，最大的傷害就是2次議長選舉跑票，造成黨內很大傷痕。陳亭妃則回：「台南市議會發生的事情，我必須說，關我什麼事？」

對於陳亭妃的說法，民進黨立委暨台南市黨部主委郭國文本（29）日隔空喊話：「陳委員，容我喚起妳的記憶，為什麼跑票事件跟妳有絕對有關係！」隨即舉出4點理由，指證歷歷議長跑票事件跟陳亭妃的關係。

林俊憲提議長選舉跑票案，陳亭妃回「關我什麼事」

民進黨台南市長初選上週六舉辦政見發表會，立委陳亭妃先是提及，當年賴清德台南市長初選只有6個議員支持，但選完同樣能團結民進黨；立委林俊憲則表示，為何賴清德可以在初選後團結民進黨，是因為賴清德從未背骨、從未跑票、從未傷害民進黨，如今民進黨在台南分裂，不必閃避這個事實，最大的傷害就是2次議長選舉跑票，造成黨內很大傷痕。

對於林俊憲提到2次議長選舉跑票，陳亭妃則回，「台南市議會發生的事情，我必須說，關我什麼事？」她並表示，議會的事情發生太多了，即便是最近媒體不也報導，民進黨的台南市議會的正副議長要跟國民黨換票嗎？不是這樣嗎？為何這些都不講，只挑想講的？

郭國文提4點理由：議長跑票案跟陳亭妃絕對有關係

對於陳亭妃的說法， 民進黨立委暨台南市黨部主委郭國文本日隔空喊話：「陳委員，容我喚起妳的記憶，為什麼跑票事件跟妳有絕對有關係！」隨即舉出4點理由：

第一、2014年跑票、2018再度跑票的議員，不就是始終站在妳身旁，這次市長初選盡心盡力為妳輔選的議員，其中包括妳親妹妹陳怡珍，怎麼會跟妳沒關係？

第二、台南是民進黨少數在地方議會占多數的地方，2次跑票事件導致綠營痛失議長職，結果多次背叛民進黨的人，卻始終獲得妳大力支持，有妳當靠山，這不就是拋棄政黨紀律，為了利益護航自己人？

第三、跑票事件的策劃者，也是最大受益者，郭信良，是經法院認證妳的親密戰友，怎麼會說跟妳沒關係？

第四、2022年郭信良議長選舉失敗後，妳公開要求正副總統介入議長選舉、要求檢警調介入，當時議長選舉又「跟妳有事了」？

不滿陳亭妃淡化記憶，郭國文批：實在是一種羞辱

郭國文評論道，陳亭妃準備了8年的市長，但從未意圖修補過去背叛累積的傷痕，如今還用一句「關我什麼事」意圖淡化大家的記憶，對從2014跑票事件銘記在心的民進黨人，實在是一種羞辱。

「我從政以來，一直都是為台灣打拚、為台南打拚」，郭國文批：「但陳委員從跑票事件為基礎，跟藍營、偏藍無黨籍議員打好關係，至今不斷向藍白陣營靠攏，這才是妳必須跟台派支持者好好解釋的問題。」

「到底為何你身邊的議員都是跑票議員？為何當初背叛民進黨後，至今還向藍白靠攏？」，郭國文說：「假如林俊憲初選勝出，妳會不會支持民進黨提名人選？很遺憾地，這些都沒有在提問環節上得到答案。希望初選民調前，陳委員可以好好說明，給綠營支持者、給台南鄉親一個交代。」

陳亭妃曾因「督導不周」為跑票案請辭中常委

回顧2014年的台南市議長跑票事件，民進黨中評會認定時任議員陳朝來、曾王雅雲、蔡秋蘭、梁順發、莊玉珠共5人跑票，導致國民黨籍李全教當選議長，民進黨推出的賴美惠落敗。當時陳亭妃身為民進黨中常會議長選舉督導小組成員，事後以督導不周為由，辭去中常委一職。

至於2018年的台南市議長跑票事件，民進黨中評會認定時任議員陳怡珍、周麗津、吳通龍、陳碧玉共4人跑票，導致無黨籍郭信良當選議長，民進黨推出的邱莉莉落敗。跑票的議員之中，陳怡珍便是陳亭妃的胞妹。

(原始連結)





