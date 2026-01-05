2026大選》林岱樺一句「效忠市民」恐釀脫黨參選？ 綠營人士分析：若成真受傷的恐是她

民進黨舉行高雄市長初選政見會，4位候選人合影。（圖片來源／民進黨提供）

民進黨於元月3日舉辦高雄市長初選政見會，資深媒體人陳敏鳳在提問環節問到「是否尊重初選結果，絕不會脫黨參選」，各個初選候選人包括立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑都明白表示不會脫黨參選，唯獨立委林岱樺未正面回應是否會脫黨參選。

林岱樺於政見會結束後，始於媒體聯訪時表示「不會脫黨參選」，但也語帶保留稱：「只要初選制度公平，就沒有脫黨參選的選項」。而她在政見會說：「沒有派系奧援，所以唯一要效忠的對象，就是2百多萬的高雄市民」，也引發綠營內部議論。

邱、賴、許立即承諾不脫黨，唯獨林岱樺慢半拍

民進黨上週六舉辦高雄市長初選政見會，資深媒體人陳敏鳳在提問環節問到「是否尊重初選結果，絕不會脫黨參選？」只見邱議瑩立即承諾：「不會脫黨參選，也不會不支持同黨參選人，請大家可以放120萬個心」。

賴瑞隆亦斬釘截鐵道：「這次黨內初選，不論誰獲勝，都會全力支持」。許智傑也立即承諾：「自己1000%不可能脫黨參選，不管誰輸誰贏，最後一定會全力支持黨提名的候選人，讓高雄市贏得勝利！」

唯獨林岱樺在提問環節的第一時間並未正面確答是否不會脫黨參選。而是等到整場政見會都結束之後，始於媒體聯訪時表示「不會脫黨參選」，但也語帶保留稱：「只要初選制度公平，就沒有脫黨參選的選項」。

正國會曾力阻勿脫黨，林岱樺如今否定派系

對於脫黨參選的可能性，林岱樺一直是民進黨內部的重點關注對象，因此早在去年10月間，正國會上至外交部長林佳龍、下至民代王義川及卓冠廷，都表態支持林岱樺，背後目的之一，就是不讓林岱樺心生怨懟，進而衍生出脫黨參選的理由。

最終，正國會因力挺林岱樺而遭受池魚之殃，被大批支持者痛罵挺貪腐。但如今林岱樺在政見會上，則強調「派系政治的舊思維已經過去，市民作主的新時代正在到來」，並直言自己「沒有派系奧援，所以唯一要效忠的對象，就是2百多萬的高雄市民」，明顯否定正國會的作用。

林岱樺仍可能脫黨參選？綠營內部議論紛紛

對於林岱樺在政見會中的說法，綠營人士表示，正所謂「案重初供」，林岱樺在第一時間未正面回答不會脫黨參選，很高程度就代表她內心的原始想法；至於她事後才說不會脫黨，但又加了一個「只要初選制度公平」的前提，則是事後的「圓」而已，更何況「欲加之罪何患無詞」，她若決心脫黨，有的是藉口去指控初選不公，尤其是以司法偵辦她的涉貪案來當作藉口。

綠營人士分析，當初正國會之所以逆風力挺林岱樺，就是給她奧援，不讓她有脫黨參選的理由，如今林岱樺竟稱派系是「舊思維已經過去」，也稱自己「沒有派系奧援」，顯然正國會當初的努力如今已付諸東流，那麼正國會當初盤算的最壞結果，也就是林岱樺脫黨參選的可能性就升高許多。

此外，綠營人士也稱，林岱樺政見會言必稱「效忠市民」而不是「尊重初選」，並且先前幾次公開強調自己民調最高，這也可以視作在為脫黨參選進行鋪陳。

若林岱樺脫黨參選，綠營人士：受傷的恐是柯志恩

假設林岱樺的確脫黨參選，會對高雄市長選情造成何種影響？對此，綠營人士分析，林岱樺若脫黨參選，關鍵在於她會從藍綠兩邊吸走多少票，若她吸走綠營的票較多，那麼就會對綠營有負面影響，反之她若吸走非綠陣營的票較多，那麼對綠營就沒什麼負面影響。

綠營人士接著指出，日前《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司民調顯示，民進黨支持者僅10.1%支持林岱樺，反觀國民黨支持者有38.3%挺她，以及民眾黨支持者有52%挺她，說明林岱樺若是脫黨參選，她所能吸走綠的票已經很少，反而有可能吸走較多藍白的票，因此該人士說：「她若真的脫黨參選，受傷的恐怕不是民進黨候選人，而是藍白推出的柯志恩。」

不過，綠營人士也說，更合理的狀況是到了選戰白熱化的階段，現在力挺林岱樺的藍綠白支持者，到時大多都會各自歸隊，屆時林岱樺將會被棄保得很徹底。

