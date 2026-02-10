2026大選》民進黨中央進入戰鬥模式 拿盧秀燕市政缺失開刀：運動中心淪為家具賣場
清水兒童運動中心去年底試營運，今年初就被用作「精品家具名床大展」，淪為家具大賣場。（圖片來源／民進黨台中市議員王立任提供）
民進黨全黨上下積極備戰2026地方大選，中央黨部也逐漸進入「戰鬥模式」，扮演選戰攻勢發動機。最新一波攻勢便是衝著國民黨最大母雞、台中市長盧秀燕，指其花費6.4億元興建清水兒童運動中心，卻在啟用短短4個月後，竟變成大型傢俱賣場，且類似的閒置設施、失敗政策「族繁不及備載」，應該換黨做做看。
民進黨揭盧秀燕施政缺失：兒童運動中心淪家具賣場
民進黨中央黨部指出，盧秀燕花費6.4億元興建的清水兒童運動中心，被發現在啟用短短4個月後，竟變成大型傢俱賣場，原本提供市民和兒童運動的專業場館，如今為毫不相干的商業行為服務，嚴重背離場館建立的目的。
民進黨中央黨部指出，台中市政府放任擺爛，事發之後推卸責任給廠商，明顯失職，毫無擔當。試問：大型傢俱搬進搬出，若缺乏保護，可能對場館造成損傷，花費大量公帑建造的公共設施，卻疏於管理保護，再次令人質疑盧秀燕團隊的治理能力。
民進黨：盧秀燕失敗政策「族繁不及備載」
「又是盧秀燕的台中市政府！不是擺爛就是胡搞，盧秀燕無能事跡再加一！」，民進黨中央黨部抨擊：「這已經不是盧秀燕第一次亂搞公共建設！盧秀燕團隊還有許多閒置的設施、失敗的政策，族繁不及備載！」
民進黨中央黨部細數盧秀燕失敗政策：
一、原本經過整治後，成為台中市民驕傲的綠川，盧秀燕上任後擺爛不積極維護，逐漸變成混濁、惡臭的黃河。
二、花費17億元鉅資改建的台中流行影音中心，完工5年，至今卻沒有營運，成為蚊子館。
三、台中花博留下的花博花舞館未能活化，現在雜草叢生、環境堪憂，一樣也成為蚊子館。
民進黨： 江啟臣與楊瓊瓔不敢檢討盧秀燕
民進黨中央黨部抨擊，如果國民黨的盧秀燕無心又無能，江啟臣與楊瓊瓔卻不敢加以檢討改進，那麼市長換人、換新、換成一位心裡有市民的優質人選，也就只是剛好而已！
民進黨中央黨部並且嚴肅提醒：公共場館、設施，不該只有剪綵時才受到關注，地方政府有責任做到完善的規畫和管理維護，才能真正提升市民的生活品質，帶動地方發展。
台中市議員王立任：請把運動空間還給海線鄉親
對於盧秀燕耗費6.4億公帑興建兒童運動中心卻交給賣場兜售家具，民進黨台中市議員王立任表示：「看到清水兒童運動中心啟用才短短4個月，場館內竟擺滿沙發與床墊，我感到非常荒謬。」
王立任說，這座耗資 6.4 億元興建的運動空間，理應是海線鄉親揮灑汗水的場地，如今卻變成了家具展售中心場所，完全背離了興建初衷，更是對市民權益的莫大諷刺。
王立任指出，過去宜蘭運動中心曾辦理「運動鞋」特賣就被認定違約，更何況現在台中市政府放任業者在球場販賣家具，「我更擔心的是，現場造價昂貴的專業運動地板，若因不當搬運造成毀損，造成場地損毀。」
王立任因此嚴正要求，台中市盧秀燕市府立即導正錯誤，別讓商業利益凌駕市民運動的權益，立即將空間還給海線鄉親，
兒童運動中心回應：已要求限期改善，不排除連續處罰
對於各界的指責，清水兒童運動中心回應表示，相關使用皆須依契約規定，並經台中市政府運動局同意；此次爭議所指之空間，並非球場或任何運動設施，而是位於1 樓原規劃之商業設施空間。
清水兒童運動中心強調，該空間出租予傢俱業者辦理特賣會，雖未影響運動設施使用，但不符運動相關服務之契約目的，且未事先報經台中市政府運動局同意，已構成契約違反。
清水兒童運動中心表示，台中市政府運動局已要求限期改善，並依契約規定處以罰鍰，若屆期仍未改善，將不排除連續處罰。
