2026大選》民進黨今高雄初選民調 陳水扁挺邱議瑩 陳致中竟陪「他」掃街
民進黨本日抽籤決定初選民調順序，結果抽中高雄市打頭陣。（圖片來源／民進黨提供）
民進黨本週針對高雄、台南、嘉義舉辦黨內初選民調，黨中央本（12）日抽中高雄市打頭陣，於今晚開始進行電話民調，預計明日白天便能出爐結果。
對此，4位初選候選人都向支持者喊話「在家顧電話」。而日前屢遭傳言「脫黨參選」的林岱樺，則白紙黑字向選民承諾，會尊重制度「不退場、不退黨」。
本日的最後衝刺裡頭，最饒富政治意涵的，莫過於前總統陳水扁之子陳致中公開力挺賴瑞隆並陪同掃街，與日前陳水扁公開力挺邱議瑩，兩者形成鮮明對比。
3縣市初選本日起跑，黨中央抽中高雄市打頭陣
民進黨嘉義縣、台南市、高雄市長初選自即日起至17日舉行電話民調，黨中央上午公布抽籤結果，抽出的選區為高雄市，因此今晚確定由高雄市打頭陣，預計明日白天便能出爐結果。
4位初選候選人本日都把握最後拉票時機，一大早站路口向民眾揮手問安，接著緊鑼密鼓進行車隊掃街，懇託選民晚上在家顧電話，全力在終點線前進行最後衝刺。
高雄4選將一致呼籲支持者「在家顧電話」
初選候選人邱議瑩表示，大家準備了很久，終於在今天晚上就要初選民調，要請所有支持她的好朋友，務必要在家裡接電話。她並找來立委黃捷、吳沛憶陪同車掃，展現出女力超人氣。
初選候選人賴瑞隆表示，已經收到中央黨部通知，確定今天舉行初選民調電話。他強調，自己有10年市府經驗、10年立委經驗，擁有充分的施政經驗，所以「只要今天當選，明天馬上可以上工」，要拜託市民朋友守住賴瑞隆、守住高雄。
初選候選人許智傑表示，自己是最真誠、最有基層實力、最沒有爭議、最能帶領高雄贏得大選勝利的候選人。他向支持者疾呼：「今晚大家都是小金剛，當智傑最強的後盾，唯一支持許智傑，今晚讓大家一起贏下這漂亮的一仗。」
初選候選人林岱樺表示，自己沒有派系靠山，唯一的靠山是高雄市民，拜託支持者務必「顧電話、挺岱樺」，接到民調勇敢表態「唯一支持林岱樺」，一起守住制度、守住高雄的未來。
陳水扁日前挺邱議瑩，陳致中今陪賴瑞隆車掃
4位初選候選人本日都進行最後衝刺，其中賴瑞隆找來前議員陳致中陪同車掃，饒富政治意涵。因為日前陳致中父親、前總統陳水扁才公開力挺邱議瑩，如今兒子陳致中在最後關頭卻以行動力挺賴瑞隆，形成鮮明對比。
對此，高雄地方人士表示，陳致中跟賴瑞隆的選區都是前鎮、小港，兩人長期互動良好，就像陳水扁跟邱議瑩曾有正義連線的共事經驗，因此出面相挺有其淵源。
高雄地方人士也說，從政治的角度來解讀，邱議瑩跟賴瑞隆都有濃厚機會出線，所以陳水扁跟陳致中各壓寶一人，最後不管誰出線，對扁家都有利。
消毒「脫黨參選」耳語，林岱樺白紙黑字「不退黨」
就在初選民調的最後關頭，林岱樺仍努力消毒「脫黨參選」的耳語，而此前她曾是政見發表會上唯一未即時正面回答此一質疑的候選人。
林岱樺如今以白紙黑字強調；「關於脫黨參選，我在政見會已經說得很清楚：我參與初選，是因為認同制度、尊重制度。只要制度公平正當，就沒有脫黨的選項。我也再說一次：我不會退場，也不會退黨。」
「這幾天出現大量影射、抹黃與操作」，林岱樺嚴正表示：「這些攻擊，已經不是針對我個人，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱。」她強調，自己沒有派系靠山，唯一的靠山是高雄市民，「制度沒有被玩壞，團結就是唯一的路。」
更多信傳媒報導
美聯準會主席鮑威爾表示自己正受刑事調查 他不會屈服於川普的恐嚇
日本首相高市擬解散國會 爭取執政聯盟過半 日經指數期貨狂飆3.5%
總預算卡關藍白會商TPASS解套 蔣萬安盼兩院溝通 基北北桃有短期代墊備案
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 179
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 16
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 51
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 3
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 75
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 236
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
1月27檔ETF除息一表看！這2檔ETF年息率竟飆破15%
時間來到2026年，ETF投資人也喜迎來新的「配息輪迴」。《Yahoo股市》也統計本月除息的27檔ETF一覽表，其中最令人驚豔的莫過於年息突破15%的國泰台灣科技龍頭（00881）、群益半導體收益（00927），在科技股的優異表現之下，配息表現相當亮眼，令人稱羨。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 2
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 5 小時前 ・ 979
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 67
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 5 小時前 ・ 249
銀樓黃金價格首破萬八！史上最高 他花5萬買金條變91萬元
中東局勢再起波瀾，伊朗政治不確定性升高，避險資金大舉湧入黃金市場，推升金價再寫歷史新高，國際金價一度衝上每盎司4,610美元，改寫歷史紀錄；國內黃金價格同步狂飆，銀樓牌告價每錢突破18,220元，同樣創下史上新高。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 105
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 5 小時前 ・ 4
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 1 天前 ・ 5