2026大選》民進黨今高雄初選民調 陳水扁挺邱議瑩 陳致中竟陪「他」掃街

民進黨本日抽籤決定初選民調順序，結果抽中高雄市打頭陣。（圖片來源／民進黨提供）

民進黨本週針對高雄、台南、嘉義舉辦黨內初選民調，黨中央本（12）日抽中高雄市打頭陣，於今晚開始進行電話民調，預計明日白天便能出爐結果。

對此，4位初選候選人都向支持者喊話「在家顧電話」。而日前屢遭傳言「脫黨參選」的林岱樺，則白紙黑字向選民承諾，會尊重制度「不退場、不退黨」。

本日的最後衝刺裡頭，最饒富政治意涵的，莫過於前總統陳水扁之子陳致中公開力挺賴瑞隆並陪同掃街，與日前陳水扁公開力挺邱議瑩，兩者形成鮮明對比。

3縣市初選本日起跑，黨中央抽中高雄市打頭陣

民進黨嘉義縣、台南市、高雄市長初選自即日起至17日舉行電話民調，黨中央上午公布抽籤結果，抽出的選區為高雄市，因此今晚確定由高雄市打頭陣，預計明日白天便能出爐結果。

4位初選候選人本日都把握最後拉票時機，一大早站路口向民眾揮手問安，接著緊鑼密鼓進行車隊掃街，懇託選民晚上在家顧電話，全力在終點線前進行最後衝刺。

高雄4選將一致呼籲支持者「在家顧電話」

初選候選人邱議瑩表示，大家準備了很久，終於在今天晚上就要初選民調，要請所有支持她的好朋友，務必要在家裡接電話。她並找來立委黃捷、吳沛憶陪同車掃，展現出女力超人氣。

初選候選人賴瑞隆表示，已經收到中央黨部通知，確定今天舉行初選民調電話。他強調，自己有10年市府經驗、10年立委經驗，擁有充分的施政經驗，所以「只要今天當選，明天馬上可以上工」，要拜託市民朋友守住賴瑞隆、守住高雄。

初選候選人許智傑表示，自己是最真誠、最有基層實力、最沒有爭議、最能帶領高雄贏得大選勝利的候選人。他向支持者疾呼：「今晚大家都是小金剛，當智傑最強的後盾，唯一支持許智傑，今晚讓大家一起贏下這漂亮的一仗。」

初選候選人林岱樺表示，自己沒有派系靠山，唯一的靠山是高雄市民，拜託支持者務必「顧電話、挺岱樺」，接到民調勇敢表態「唯一支持林岱樺」，一起守住制度、守住高雄的未來。

陳水扁日前挺邱議瑩，陳致中今陪賴瑞隆車掃

4位初選候選人本日都進行最後衝刺，其中賴瑞隆找來前議員陳致中陪同車掃，饒富政治意涵。因為日前陳致中父親、前總統陳水扁才公開力挺邱議瑩，如今兒子陳致中在最後關頭卻以行動力挺賴瑞隆，形成鮮明對比。

對此，高雄地方人士表示，陳致中跟賴瑞隆的選區都是前鎮、小港，兩人長期互動良好，就像陳水扁跟邱議瑩曾有正義連線的共事經驗，因此出面相挺有其淵源。

高雄地方人士也說，從政治的角度來解讀，邱議瑩跟賴瑞隆都有濃厚機會出線，所以陳水扁跟陳致中各壓寶一人，最後不管誰出線，對扁家都有利。

消毒「脫黨參選」耳語，林岱樺白紙黑字「不退黨」

就在初選民調的最後關頭，林岱樺仍努力消毒「脫黨參選」的耳語，而此前她曾是政見發表會上唯一未即時正面回答此一質疑的候選人。

林岱樺如今以白紙黑字強調；「關於脫黨參選，我在政見會已經說得很清楚：我參與初選，是因為認同制度、尊重制度。只要制度公平正當，就沒有脫黨的選項。我也再說一次：我不會退場，也不會退黨。」

「這幾天出現大量影射、抹黃與操作」，林岱樺嚴正表示：「這些攻擊，已經不是針對我個人，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱。」她強調，自己沒有派系靠山，唯一的靠山是高雄市民，「制度沒有被玩壞，團結就是唯一的路。」

(原始連結)





