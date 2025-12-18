2026大選》民進黨彰化縣長「類初選」出爐 陳素月拔得頭籌就等選對會拍板

民進黨立委陳素月在彰化縣長黨內「類初選」之中拔得頭籌。（圖片來源／陳素月粉專）

民進黨2026年彰化縣長大選提名昨（18）日完成內參民調，儘管黨中央再三強調不會公布、僅供選對會綜合參考，但坊間仍流出資訊，由立委陳素月拔得頭籌，且4位競逐者都大勝潛在國民黨對手立委謝衣鳳。

「類初選」民調外流：陳素月居冠、黃秀芳居次

民進黨針對彰化縣長提名規劃為「徵召區」，與規劃為「初選區」的高雄市、台南市、嘉義縣不同，不會舉辦正式初選，但仍可進行電話民調，當作選對會綜合參考及溝通協調之用，因此該民調屬於「內參」性質，不會對外公布，進而被外界稱為「類初選」。

廣告 廣告

不過，昨晚民調完成之後，粗略數據已由競逐者陣營向外流出，傳出陳素月以44.03%對比謝衣鳯24.22%拔得頭籌；後續依次為黄秀芳42.64%對比謝衣鳯25.32；邱建富42.02%對比謝衣鳯25.5%；林世賢40.5%對比謝衣鳯27.4%。

陳素月：相信會團結一致為彰化打拼

黨中央向競逐者公布結果後，陳素月對媒體開心表示，因為曾承諾不公開民調數字，所以只能透露自己是領先的，但是否確定提名，還要等選對會開會決議、主席提名才算數，期待有好的結果。

陳素月說，這段時間感謝鄉親相挺，也要感謝其他3位候選人，大家都非常優秀，彼此向選民表達對彰化未來的願景、展現各自能力跟專長，這是良性競爭也是最佳的民主競爭典範，相信未來會團結一致，為彰化努力打拚。

黃秀芳尊重結果，邱建富深感滿意

對於民調結果，黃秀芳表示，今天的結果都予以尊重，未來也會尊重選對會的決定，最後不管提名誰，都會團結一致打贏選戰。她也說，彼此民調差距都很近，大家也都在地方認真經營，所以不管之後選對會提名誰，未來絕對是全力輔選，打贏明年選戰。

邱建富也表示，自己非常高興也欣慰，因為他個人已經12年沒有參選，是4位裡面唯一沒有職位，也沒有資源的人，但最終能夠衝到42點多個百分點。他也指出，4位候選人全都完勝國民黨謝衣鳳，而且領先她有一段差距，當然有比賽就有結果，自己仍覺得非常滿意。

至於林世賢則簡短回應，等待選對會公布提名結果。

2大關鍵讓黃秀芳落後陳素月

對於黃秀芳僅以不到2個百分比落後給陳素月，綠營人士分析，背後有2大關鍵因素。首先，黃秀芳與邱建富原本同屬正國會，不過邱建富堅持參選，正國會未能完成整合，最後還將邱建富逐出門派，此一內部撕裂就讓黃秀芳存有劣勢。

綠營人士也提到，日前正國會掌門人林佳龍號召力挺涉貪的高雄市長擬參選人立委林岱樺，黃秀芳也在力挺林岱樺之列，並曾出現在林岱樺造勢宣傳海報上，因此同樣被外界質疑「挺貪腐」，雖然黃秀芳後來很低調想讓此風波過去，但最終仍是受到些許影響。

綠營人士指出，反觀隸屬新潮流的陳素月，除了本身實力堅強，其所屬派系也是團結力挺，她本人亦未捲入挺林岱樺的風波，因此整個過程都穩紮穩打，最終民調領先可算是合理預料之中。

(原始連結)





更多信傳媒報導

高虹安復職喊「我回來了」 藍白合力挺連任大利多

為川普解禁GPU輸中卡位 AMD執行長蘇姿丰到北京與中國工信部長會面

川普2.0對台軍售案3500億台幣 5案竟列未審議的1.25兆特別預算 專家：戰略財政長期綁定

