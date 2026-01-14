2026大選》民進黨提名政治素人溫世政戰南投 徐國勇曝農曆年前有望推出北市長人選

總統賴清德推薦政治素人溫世政牙醫師參選南投縣長。（攝影／胡智凱）

民進黨本（14）日進行第七波縣市長提名記者會，黨主席暨總統賴清德宣布推薦政治素人溫世政牙醫師，代表民進黨參選2026南投縣長，屆時將挑戰現任國民黨籍市長許淑華。

賴清德推薦溫世政參選南投縣長

賴清德介紹，溫世政是是國內外知名牙醫師、現任新北市牙醫師公會理事長，是南投出生長大的草屯囝仔，憑著勤勉努力，考上北醫大牙醫學系，在畢業時，拿下牙醫師國考榜首；並在執業多年後，更遠赴英國牛津大學進修，取得醫學專科學位。

賴清德表示，溫世政從醫以來，始終沒有忘記自己成長的故鄉；年少離鄉奮鬥的歷程，讓他更深刻體會故鄉南投的需要，也因此清楚看到地方發展所面臨的限制與瓶頸，所以他決心把在醫療專業中累積的決策能力、管理經驗與對人的關懷，帶進公共治理，用行動回饋故鄉，為南投打造更進步、更有希望的未來。

賴清德強調，相信兼具專業能力、治理視野與在地情感的温世政醫師，正是能夠帶領南投向前、為地方開創新局的最佳人選。

921從牆壁裂縫逃出生天，溫世政因賴清德勸進返鄉參政

溫世政表示，他想要講的不是選舉，而是想回到南投為南投的家鄉做一些事情。他回憶，當年921大地震，他自己本身不但是受災戶，當時也在軍醫院擔任醫官，一度要從牆壁裂縫中逃出生天，旋即投入救災。

溫世政說，之後自己北漂到台北打拼，如今出了全台灣最多的牙醫國際論文，事業也都很穩定，本來已經是可以放心退休的時候，但受到總統賴清德的勸進，因此決定回到南投故鄉，想要幫助故鄉，尤其是發揮自己醫療的專長，更加充實南投的醫療資源。

徐國勇曝台北市可能農曆年前完成提名

賴清德說，要讓台灣穩定大步向前，除了中央政策方向正確，更關鍵的是，地方治理能否真正到位，所以今年底的縣市長大選，民進黨的目標很清楚，就是為人民提出「縣市好人才」，讓中央與地方「團結拚未來」。

對於接下來民進黨的縣市長提名布局，民進黨秘書長徐國勇受訪表示，民進黨在台北、桃園都被點名很多人，代表民進黨有的是人才、並不缺人，而是要在什麼適當的時間點推出最好的人。

徐國勇說，民進黨目前當然也繼續在做相關的評量，但他語帶玄機說：「是否有可能在農曆年底前就完成提名，我在這裡具體回答：是可能的！」

賴清德再次呼籲在野黨通過總預算

賴清德本日也提及，上個月及新年的這兩週，台灣不論是在出口表現，還是在股市市值上，都持續寫下新高紀錄；這都要感謝全體國人與企業的合作與努力，共同打拚所創造的成果；而在台灣持續發展、寫下歷史新頁的重要時刻，更應該抓緊機會、繼續衝刺，為國人、也為下一代，打造更安全、更有韌性的台灣。

賴清德話鋒一轉，稱令人遺憾的是，攸關台灣少子女化政策、長照3.0、AI產業發展、整體經濟動能與國防建設等重大政策的中央政府總預算案，以及關係到強化國家安全的國防特別條例，至今仍然遭到在野黨卡在程序委員會當中。

「台灣發展的腳步不能被拖慢，國人重視的福利不能被犧牲，國家防衛的安全更不能被耽擱」，賴清德嚴正呼籲：「請朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速完成排案，進行實質審議，並通過預算，讓國家可以向前、讓人民可以安心。」

(原始連結)





