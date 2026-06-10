2026大選》民進黨提名鄭朝方選新竹縣長 他承諾：把新竹關西打造成台灣京都

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民進黨正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。（圖片來源／民進黨提供）

民進黨本（10）日召開中執會，針對2026年新竹縣長提名，選對會建請提名竹北市長鄭朝方參戰，將對上國民黨立委徐欣瑩。黨主席暨總統賴清德介紹，鄭朝方身為新竹縣客家子弟，在竹北市推動各項施政，都展現出他創新美學治理的能力，盼他用「竹北經驗」打造更好的新竹縣。

賴清德拍板鄭朝方參選新竹縣長

民進黨本日通過提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，黨主席暨總統賴清德表示，新竹縣是全球科技產業的重要基地，也是客家文化的重要家園，如何兼顧創新發展與文化傳承，始終是新竹縣治理最重要的課題。

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賴清德介紹，鄭朝方身為新竹縣的客家子弟，他深知文化傳承的重要；身為地方首長，他也了解城市治理與產業發展的關鍵；從他在竹北市所推動的各項施政，像是市政數位化、社福照顧升級、傳統市場活化，或是公園改造、竹北光節舉辦等城市景觀美學的提升，都展現出他創新美學治理的能力。

賴清德盛讚，鄭朝方不僅讓竹北市成為「科技與人文共存、產業與生活共榮」的韌性宜居城市，更讓竹北的轉變被全台所看見。他因此懇託所有新竹縣的鄉親，能大力支持鄭朝方，讓他用竹北成功的治理經驗，打造「城鄉共榮、文化科技並進、世代安心生活」的新竹縣。

鄭朝方感謝竹北市民：若擔任縣長可以帶來更多改變

鄭朝方首先謝謝竹北市民給他3年多來的鼓勵跟舞臺，他接著說，這幾年竹北被台灣看見，是因為竹北有許多的年輕人、科技新貴、全台灣最優秀的人才匯聚在這裡，「他們給我很多磨練，因為竹北市民非常挑剔，但透過我們務實的建設，把創新美學融入，可以看到週邊縣市政府或者是其他鄰近鄉鎮，複製竹北的建設或活動。」

鄭朝方表示，如果能夠讓整個新竹縣、新竹市都來看到竹北的不同，大家一起進步共榮，會是非常好的事情。他並強調，在竹北市各項的建設裡面，很多事情應該是縣政府要來完成的，像是中正東路的地下道，像是孩子跨區上學，解決交通問題等。

鄭朝方說，其實如果可以得到新竹縣民的授權來擔任縣長，可以為新竹縣帶來更多的改變，不僅能讓竹北超越竹北，對其他的12鄉鎮都可以來帶來巨大的改變。

鄭朝方拋政見：打造新竹關西成為台灣京都

對於新竹縣的願景，鄭朝方細數，在竹北周圍的新豐跟湖口，都面臨著人口越來越多所造成的交通問題，所以應該要打造成為一個共同解決教育、環境、交通問題的新生活圈。他也說，關西和新埔是多麼美的一個山光水色，「我有信心可以把它打造成為台灣的京都。」

鄭朝方續指，其家鄉竹東還有周圍的橫山，都是客家文化萃聚的地方，「我最想要做的事情，就是把家鄉的竹東的戲曲公園打開，變得跟竹北所做的城市公園一樣美麗浪漫」、「當然還有北埔、峨眉、寶山，可以說是科學園區的後花園，我要把它打造成為黃金廊道。」

鄭朝方立志：竹北經驗、改變竹縣！

最後，鄭朝方強調，竹北在過去這3年多來的城市治理，已經讓竹北超越竹北，未來他希望新竹縣民授權給他，讓新竹縣真正超越新竹縣。」

鄭朝方向選民喊話：「我在竹北已經做到了，改變就在眼前！嶄新改變、在新竹縣！竹北經驗、改變竹縣！」

(原始連結)





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