2026大選》民進黨提名「2女律師」角逐地方首長 賴清德大讚蘇巧慧：當市長乃市民之福

民進黨中執會通過提名立委蘇巧慧參選新北市長（右2）、苗栗縣議員陳品安（左2）參選苗栗縣長。（圖片來源／胡智凱攝影）

民進黨中央黨部本（26）日召開中執會，會中正式通過提名立委蘇巧慧參選新北市長，以及提名議員陳品安參選苗栗縣長，會後並舉辦誓師大會，由總統暨黨主席賴清德為兩位參選人繫上競選背帶，展現團結勝選氣勢。

中執會拍板提名2位女律師參戰地方首長

民進黨中執會本日正式通過新北市長及苗栗縣長提名人選，賴清德於會後誓師大會表示，上個月民主進步黨推薦了台中市長、嘉義市長、台東縣長及宜蘭縣長的參選人，贏得地方一致好評，這個月在今天再接再勵推薦兩位參選人，分別是新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安。

賴清德介紹，她們分別在北部、中部披掛上陣，可是她們具備許多相同的特點，第一，兩位都是女性參選人；第二，都是台大高材生與律師，都有很好的學經歷；第三，更難得的是，她們都深抱理想跟抱負，不管是在國會或地方議會，表現都非常傑出。

賴清德盛讚蘇巧慧：擔任新北市長絕對是市民之福

賴清德接著特別介紹蘇巧慧，他說要跟新北市的父老鄉親推薦，蘇巧慧是台大法律系畢業的高材生，同時也是美國波士頓大學、賓州大學法律系的碩士，回國之後律師高考及格，在萬國律師事務所服務，非常關注弱勢民眾的法律權益，也深入各個領域、階層，在發揮她法律的專業幫助民眾的立場與精神。

賴清德續指，蘇巧慧是在民主的家庭裡面長大的，對台灣未來的前途更懷抱有一番相當高的理想跟抱負，她在投入立委選舉之後，贏得民眾的支持進入了國會，三屆以來表現非常傑出，前前後後獲得公督盟15次評鑑為績優委員，這非常非常不容易。

「蘇巧慧委員的問政也深入到民眾的生活」，賴清德強調：「她非常關心教育，所以我們的教育實驗三法，就是在蘇巧慧委員跟許多關心教育的委員共同關心之下推動而成...這對台灣的教育運動來講，可以說是舉足輕重的一項改革。」

賴清德表示，民進黨深信，一個從小就懷抱理想，在國會問政第一名，而且深入基層的蘇巧慧，所提出來的政策、法案跟種種的選民服務都切合民眾需要，由她來擔任新北市長，絕對是新北市市民之福。

賴清德力薦陳品安：民進黨對她非常有信心

接在蘇巧慧之後，賴清德推薦陳品安參選苗栗縣長。他盛讚陳品安在苗栗縣議會表現非常傑出，而且非常難得是台灣大學財務金融學系的管理學士，更難得的是，她同時也是科技整合法律學研究所的法學碩士，並且律師高考及格，在台北執業過。

賴清德提到，陳品安投入政治工作的起點和一般人不太一樣，她沒有顯赫家世，也不是從小就立志投入政治，而是在成為律師、在台北執業後，看見苗栗有一群人反對瘋狂的「瘋車」，所以她毅然投入在反瘋車運動之中（按：反對風力發電機組過於靠近住宅區），最後乾脆留在苗栗長期工作、生活，甚至連結婚喜宴都選在苗栗舉辦。

「很多人都說，你無法決定自己出生在哪裡，但你可以決定自己要在哪裡奮鬥」，賴清德強調：「陳品安律師、陳品安議員，就是用具體行動，因為愛這片土地而一路走進苗栗，從未離開；而且參與議會選舉，兩次都高票當選，第二次更是全區最高票。」

賴清德強調，陳品安議員的生活與苗栗鄉親緊密結合，因此，民進黨非常有信心向苗栗縣的父老鄉親推薦，讓陳品安來擔任苗栗縣長，「她一定能為苗栗帶來更長遠的發展，也能更貼心照顧每一位苗栗的父老鄉親。」

