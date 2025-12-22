2026大選》民進黨本週擬提名童子瑋選基隆、劉建國選雲林、陳素月選彰化

基隆市議長童子瑋傳出本週將獲民進黨中執會提名角逐2026基隆市長。（圖片來源／童子瑋粉專）

民進黨積極布局2026地方大選，繼10月22日提名台中、宜蘭、台東及嘉義市，11月26日提名新北、苗栗。最新傳出，本週三（24）將辦第三場提名記者會。

據悉，將針對基隆市長、彰化縣長及雲林縣長公布提名布局，上周已通知3位被提名人，分別是現任基隆市議長童子瑋、彰化縣立委陳素月、雲林縣立委劉建國。

傳民進黨本週三完成基隆、彰化、雲林提名布局

2026縣市長選戰，民進黨已完成台中市、宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新北市、苗栗縣的提名布局。最新傳出，民進黨24日上午將召開選對會，下午則召開中執會，並於中執會中拍板，提名基隆市議長童子瑋征戰基隆市長、立委陳素月角逐彰化縣長、立委劉建國再戰雲林縣長，並於中執會結束後舉行記者會對外公布。

事實上，前一次民進黨選對會即已拍板由劉建國再戰雲林縣長，而陳素月則是日前完成「類初選」民調並拔得頭籌，因此提名這兩人乃順理成章。至於基隆市的部份，民進黨秘書長徐國勇日前稱已有人選，而且是非常棒的人選，外界都認為，他口中所指便是童子瑋。

童子瑋是賴清德表姪：面對任何挑戰都全力以赴

童子瑋是賴清德表姪，其祖父童永是基隆信仰中心慶安宮主委，因此童子瑋同時具備地方宮廟系統，以及中央政府的支持。

童子瑋回應，從選上議員到議長，一直都在崗位上為基隆市民努力，不論位置、不論角色，面對任何挑戰都全力以赴。

劉建國獲蘇治芬表態相挺，力邀加入競選團隊

對於獲得黨中央徵召，劉建國也回應：「戰士無選擇戰場的權利，黨既然徵召我，我就是全力以赴」。同時，由於前縣長蘇治芬表態力挺劉建國，因此他也表示，將會邀請蘇治芬加入競選團隊，擔任重要角色。

