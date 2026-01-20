2026大選》民進黨湧現鄭麗君勸進潮 其實她私下推薦「一男一女」出戰北市長

行政院副院長鄭麗君順利完成台美關稅談判，民進黨內紛紛勸進她參選台北市長。（圖片來源／信傳媒資料庫）

行政院副院長鄭麗君順利完成台美關稅談判而載譽歸國，也因此獲得各界勸進參戰台北市長。對此，鄭麗君本（20）日重申，這題是「超過10年的考古題」，過去的回答都算數。言下之意，便是與過去一樣無意參選。

據了解，今年初一場夜宴中，鄭麗君亦重申「這題是考古題」無意參選台北市長，且面對各界的勸進，她還打趣道：「別人都推薦我，那我也要反過來推薦回去」，於是推薦了立委王世堅，也推薦了立委吳思瑤。

廣告 廣告

關稅談判立大功，民進黨湧現勸進潮

鄭麗君日前順利完成台美關稅談判，達成貿易逆差國對等關稅15%不疊加最優惠待遇、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇，以及上千項商品關稅豁免的成果，因此大獲好評。

適逢民進黨台北市長人選布局難產，民進黨內因此湧現勸進潮，除了立委王世堅早已多次勸進之外，立委吳思瑤也說，鄭麗君不論擺在哪個位子，都會表現一百分，若有望投入首都市長選舉，她當然是舉雙手雙腳贊成；台北市民有這個福氣的話，「我們已就戰鬥位置全力幫忙」。

民進黨台北市議員張文潔也勸進道，鄭麗君完成談判任務，這不只是一次談判成果，更是國家治理能力的具體展現；而台北市長，正是這樣一個需要治理能力、戰略高度與外溢影響力的關鍵位置；如果鄭麗君願意承擔，出戰台北市長，她會是此刻最成熟、也最有說服力的選擇。

選對會成員曝關鍵：鄭麗君當事人意願

對於各界勸進鄭麗君投入台北市長選戰，民進黨選對會也注意到這股巨大呼聲，選對會成員、立委莊瑞雄表示，台北不用擔心，每個人選都是那麼大咖，都是超級明星，安啦！

不過，莊瑞雄也透露關鍵因素。他強調，當然鄭麗君夠大咖，不過「當事人要有當事人的意願」，呼籲各界「稍安勿躁」。

鄭麗君本人表態無意參選：這是超過10年考古題

行政院本日召開台美關稅談判說明記者會，會後鄭麗君被媒體提問是否接受勸進參選台北市長，她回答：「這是一個超過10年的考古題，我已經應該回答超過10年了，所以過去我的回答都算數，我是一個『做什麼、說什麼；說什麼、做什麼』的人，謝謝。」

事實上，過去10年以來，每次台北市長選舉都有人勸進鄭麗君參選台北市長，但她始終如一，每次都表態無意參選，因此她本日重申「過去的回答都算數」，言下之意便是再次婉謝各界勸進。

鄭麗君「反推薦」一男一女：王世堅、吳思瑤

面對民進黨台北市長人選難產的問題，鄭麗君儘管婉謝勸進，但她仍設法提出解決之道。今年初一場夜宴之中，當席間提及立委王世堅一再勸進她參選台北市長時，她坦言跟王世堅不是非常熟，也不知為何王要一直推薦她。

鄭麗君當時重申，要她參選台北市長是很多年的考古題，但她實在無意參選台北市長，現階段是把台美經貿、氣候變遷、風災治水等重大政務當作首要目標。

鄭麗君當時還打趣道：「別人都推薦我，那我也要反過來推薦回去」，於是她推薦了立委王世堅，也推薦了立委吳思瑤。

言談之中，鄭麗君對推薦王世堅是抱著幽默口吻，似乎有意「以其人之道還治其人之身」；而對於吳思瑤，則是盛讚她認真、專業、負責，對台北市極為熟悉，能讓城市改頭換面成為國際級摩登大都會。

(原始連結)





更多信傳媒報導

川普重建加薩和平理事會藏有商人魂、俱樂部影子 10億美元可成永久會員

13萬戶變4萬戶？內政部稱「三軌合計」達百萬戶 民團批：拿租金補貼湊數是「統計話術」

趙少康願再喝大和解咖啡 韓國瑜、鄭麗文、黃國昌推崇 柯建銘問何時續杯

