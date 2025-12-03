2026大選》民進黨選對會拍板劉建國再戰雲林縣長 王世堅重申不選台北市長

民進黨選對會拍板推薦立委劉建國參選雲林縣長。（圖片來源／信傳媒資料庫）

針對2026選舉布局，民進黨本（3）日召開選對會，拍板由立委劉建國再次參選雲林縣長。另2026台北市長民進黨人選仍撲朔迷離，中常委暨立委王世堅本日再度重申無意參選台北市長，並強調擔任立委就是他人生的「最後一站」。

民進黨選對會拍板劉建國再戰雲林縣長

民進黨本日召開選對會，會後由發言人吳崢進行轉述。他表示，今天選對會在會中決議通過，要建議民進黨中執會，在雲林縣徵召劉建國同志來參選2026年的雲林縣縣長。

總統賴清德日前到雲林褒聚保宮忠參香祈福時，大力稱讚劉建國，也允諾會攜手推動褒忠產業園區建設。劉建國表示，賴總統有鼓勵他。他並表示，上次縣長選舉時，他代表參選卻敗北，內心很自責，因此希望做好現在工作，爭取建設回報大家。

王世堅重申不選台北市長：立法院是從政最後一站

有意參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前公布民調，立委王世堅遙遙領先，不過他今日仍堅稱無意參選台北市長。王世堅說：「我絕對沒有做這種（參選台北市長）思考，因為我現在立法院的工作就做得很高興。」

王世堅並對選民喊話：「我要一再感謝支持我的民眾，因為你們讓我能夠在回到立法院，為我們國家社會說一點話、做一點事，這已經是我一生最大的光榮了！」

因此，王世堅強調：「我把立法院做為我參與政治的最後一站，所以我也做得很順心愉快！」言下之意，王世堅的未來政治藍圖就是繼續連任立委，並無意參選台北市長。

「國民女婿」選台北市長？王世堅：應該也適合

近日政壇傳出，現任衛福部疾管署長且有「國民女婿」稱號的羅一鈞，被納入民進黨台北市長人選的口袋名單。對此，王世堅表示，雖然對他不是很熟悉，但他應該也是適合的人選。

王世堅說，只要是好的人才，民進黨選對會現在都已經納入考量，希望能推出最強的候選人。除了羅一鈞之外，王世堅也推薦行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、民進黨立委莊瑞雄、民進黨前立委高嘉瑜，並強調「他們都是最強的人選」。

中常會公布李坤成接任黨中央發言人

本日中常會之中，黨主席暨總統賴清德宣布中央黨部新人事。他指出，中央黨部組織部張志豪主任，以及黨部發言人卓冠廷議員、戴瑋姍議員，因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務；他們在任職期間給予黨很大的幫助，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。

接著，賴清德宣布，由立法委員李坤城接任黨部發言人。賴清德介紹，李坤成中央地方歷練完整，他曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立法院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通；期待他回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助徐國勇秘書長。

賴清德並提醒，有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，均應依黨部《公職候選人提名條例》第六條規定，在今年12月24日前提出辭職。

