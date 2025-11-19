2026大選》王世堅表態挺何志偉選桃園市長 名嘴康仁俊也公開相挺

民進黨立委王世堅、名嘴康仁俊接力表態支持總統府副秘書長何志偉參選桃園市長。（圖片來源／何志偉粉專）

隨著2026大選腳步逼近，民進黨桃園市長戰將仍撲朔迷離，一度被點名參戰的立委王世堅本（19）日於中常會前夕表態支持昔日對手、現任總統府副秘書長何志偉參選桃園市長。此外，現為政論名嘴的資深媒體人康仁俊，本日亦公開表態力挺何志偉。

王世堅表態挺何志偉選桃園：很好的人選

王世堅本日先是否認自己參選桃園市長的傳聞，話鋒一轉，盛讚何志偉準備得多且深入，也盛讚其個性非常勤勞、溫和，「我覺得如果桃園市長的選舉，我認為何志偉是很好的人選。」

廣告 廣告

王世堅也說，何志偉布局桃園市長已有1年之久，相信不只是行動上深入桃園基層，在未來參選的政見上也一定做了相當多的準備。他也盛讚，何志偉年輕、肯學習，態度非常謙虛，是一個很善良的孩子，由他去參選是會讓對手萬萬想不到的「奇兵」。

當被問及未來是否可能幫何志偉站台輔選？王世堅回應，如果黨提名任何的優秀人選，相信各地方一定有很強力的輔選大將，儘管自己在台北會比較遠，但如果有需要，只要通知他，「我絕對隨傳隨到」。

康仁俊也表態力挺何志偉：他傻得很可愛

除了王世堅公開力挺何志偉之外，現為政論名嘴的資深媒體人康仁俊，本日亦公開表態力挺。他表示，認識何志偉已超過10年，對他印象深刻的是，每次他看到人總是很熱情地喊著「哥～～姊～～～」，他的熱情並不會讓人覺得反感或是講場面話，對我這種非民進黨籍的政治咖來說，何志偉這個特質很吸引我。

康仁俊續指，最近因為桃園選戰引發關注，有人開始點名大咖名單。他強調：「重點不在大咖，而是個人意願與投入度，這才是地方選戰的重點，而何志偉與其他民進黨內人士相比，他當然相對年輕，但他不是素人，當過議員跟立委。」

康仁俊表示，半年多的時間下來，何志偉就是一股腦傻傻的往桃園跑，默默的走入地方，沒有新聞點，沒有聚光燈，「這也就是我當年認識的那個何志偉，這麼多年過去了，他沒變，一樣傻得很可愛，傻得很踏實」，並希望何志偉能獲得更多人的肯定。

賴清德於中常會示警：中國AI存有資安風險

本日中常會上，黨主席暨總統賴清德特別關注中國AI的威脅。他表示，台灣身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透，更成為其重要手法之一。

賴清德指出，日前國安單位抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在強迫同意不合理隱私條款、過度蒐集個資、逾越使用權限等資安風險，以及資訊扭曲等問題。他強調：「中國極有可能透過這些AI模型，侵犯台灣民眾的個人隱私，進而發動像是駭客攻擊、認知作戰與精準監控，來危害台灣的民主社會和國家安全。」

「資安即國安，政府會持續強化關鍵基礎設施，包含水電、能源、電信、運輸及金融網絡等安全，提升國家數位韌性與資安防護，我們也會導入AI，強化資安、無人載具的建構與生產」，賴清德也說：「同時我們希望企業及個人對資訊安全要有更好的認知，一起提升國家的資安，還有個人的資安。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

帶得走資料、帶不走體質 童子賢談羅唯仁案：台積電不會因一人受傷

劉志斌11月退伍上將連動 鄭榮豐轉任國防大學黃志偉接司令 蔣正國接副總長兼執行官升上將

川普力阻數月後立場反轉 美國會幾乎全票通過萬惡淫媒愛潑斯坦法案

