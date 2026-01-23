2026大選》王世堅「孤鳥」性格成北桃提名難題？昔日與蘇系恩怨恐拖累區域聯防

民進黨立委王世堅自許「孤鳥」，其頻頻砲口對內的風格，恐影響2026選戰布局。（攝影／胡智凱）

民進黨持續布局2026地方大選，六都之中已確定四都候選人，唯獨台北及桃園市長人選仍在難產中。黨內人士分析，北北基桃同屬一個生活圈，所以候選人的布局上，最好是打「團體戰」、組織「區域聯防」。

對於台北、桃園選情艱困，黨內人士強調，絕對不可以自暴自棄，若台北、桃園放下駟，那麼對上藍白合完整的4個人選，蘇巧慧跟童子瑋就變成2打4，這樣就很辛苦了。

北北基桃具有連動性，布局須全盤兼顧

民進黨目前已陸續拍板2026各縣市長候選人，其中位於北部的新北市長已提名立委蘇巧慧參戰，以及基隆市長已提名議長童子瑋參戰，但同屬「北北基桃生活圈」的台北及桃園市長人選仍處於「深水區」。

民進黨內人士分析，北北基桃屬於同一個生活圈，彼此市民的工作、通勤、生活密切相關，所以在市政願景及政策規劃，往往是牽一髮而動全身，必須全盤考量，進而在候選人的布局上，也最好是組織「區域聯防」，彼此盡量步調一致。

黨內人士說明，4年前民進黨北北基桃4位候選人共同推出TPASS通勤月票政見，便是一個最好例子，但也因為當時桃園市長候選人林智堅爆出論文風波，所以牽連讓北北基桃都落敗，這雖然是負面案例，但也說明北北基桃確實互相連動，所以在布局時必須全盤兼顧。

新北、基隆勝選有機會，台北、桃園首重「牽制力」

對於目前提名進度，黨內人士指出，新北市、基隆市較有勝選機會，因此人選早早定於一尊，分別由立委蘇巧慧參戰新北市長、議長童子瑋參戰基隆市長，反觀台北市及桃園市，則是挑戰性較高，因此目前選對會尚在審慎評估中。

黨內人士強調，儘管台北、桃園挑戰性較高，但民進黨不能因此隨便派人參選，因為北北基桃互相連動，若台北、桃園未能派出具有「牽制力」的優秀戰將，將導致台北市長蔣萬安、桃園市長張善政有餘裕三天兩頭到新北、基隆串連造勢，屆時整個北北基桃都將受到影響。

「絕對不可以自暴自棄，北北基桃絕對是打團體戰、打區域聯防」，黨內人士說：「北北基桃一定要4打4，若台北、桃園放下駟，那麼蘇巧慧跟童子瑋就變成2打4，這樣就很辛苦了。」

網友敲碗王世堅，黨內人士驚呼：萬萬不可

近期許多網友敲碗疾呼徵召立委王世堅參選台北市長，黨內人士分析，王世堅固然民調較高，但那是因為在野黨並未把他視為假想敵，甚至對他特別友善，不過一旦正式參選，在野黨一定恢復既有的打綠策略，把他很多舊帳翻出來，到時王世堅的民調就會回歸綠營基本盤。

黨內人士也說，王世堅自許是民進黨的「孤鳥」，對很多議題都有自己的主見，往往跟團體的步調不一致，甚至常常砲口對內，如今北北基桃必須打團體戰、打區域聯防；因此他能否融入團體之中，以及選戰階段能容忍他多長的磨合陣痛期，都是一顆又一顆未爆彈。

黨內人士並提及，王世堅長期對蘇巧慧的父親蘇貞昌深感不滿，多次以「酷吏」、「鴨霸」、「沒出息」痛罵蘇貞昌，如今蘇巧慧不只標榜恢復蘇貞昌榮光，甚至自我期許要超越蘇貞昌；所以若真的提名王世堅，屆時媒體與對手極大機率會拿王世堅過去批評蘇貞昌的言論來反諷，這會讓蘇巧慧在回應時極為尷尬，甚至因此導致選戰失焦。

黨內人士推薦這4人可組北北基桃戰隊

最後，對於台北、桃園的人選，黨內人士表示，在團體戰及區域聯防的架構下，建議選對會應不要選擇過於「個人英雄主義」、「個人孤鳥主義」的人選，而是要讓北北基桃4個候選人組成一個專業、清新、嫻熟政策的戰隊。

黨內人士說，4個候選人必須要能夠分進合擊，分就是在各自選區主打市政弊病，合就是一起推出北北基桃的共同政見，因此認為行政院副院長鄭麗君、民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤可以是台北市長人選，以及行政院秘書長張惇涵、民進黨政策會前執行長暨立委王義川可以是桃園市長人選。

黨內人士強調，這樣的組合與蘇巧慧、童子瑋一起組織「北北基桃戰隊」，剛好2男2女，不僅做到性別平衡，且都是政策嫻熟、口才便給、知名度高的一時之選，相信能夠彼此相得益彰，打出縝密的區域聯防。

