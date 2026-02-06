2026大選》王義川扮母雞率「正派小雞」登記初選 談參選桃市長激喊「沒有拒絕的權力」

民進黨立委王義川（中）率領正國會桃園市議員參選人集團登記初選。（圖片來源／正國會提供）

民進黨緊鑼密鼓展開2026大選布局，其中桃園市長熱門人選民進黨立委王義川，本（6）日率領同屬正國會的議員小雞們，包括：余信憲、彭俊豪、張贊聞、劉仁照、陳睿生，前往桃園市黨部登記初選。

王義川在現場除了展現正國會桃園大母雞架式，對於桃園市長提名一事，他也表示：「自己身為民進黨的黨員、民進黨的不分區立委，黨中央最後要求來參戰，每一個黨員都沒有拒絕的權力！」

王義川曝桃園市長提名進度：選對會尚未正式討論

針對2026桃園市長布局，王義川表示，北北基桃首都圈是國家重要的戰略位置，所以民主進步黨在提名首都圈北北基桃4位市長候選人時都非常謹慎，因為有太多跨區域治理要處理，包括桃園跟新北、桃園跟新竹，以及首都圈相關交通跟工作機會的共同政見，所以必須做更通盤的考量。

王義川透露：「那就我的理解，到現在應該選對會還沒有正式討論過桃園的人選」。他並表示，接下來有志市長的候選人不會因為農曆年有任何的改變，所以要選的人在農曆年當然會非常積極，因為農曆年是所有桃園人拜廟聚集的時刻。

若被要求參戰，王義川：身為黨員沒有拒絕的權力

王義川也說，賴清德主席在整個選戰的考量上，除了市長要贏，民進黨全部提名的市議員也全部都要當選，「我當時被分配到桃園、中壢、平鎮、龍潭的時候，我被賦予的任務就是要在2026年23位現任的民進黨籍市議員全部要連任，另外新人也要能夠有所突破，這是我當時被賦予的任務，這個任務到目前沒有改變。」

「所以現階段我的任務就是讓這23位都能夠順利當選」，王義川續指，至於市長提名的人選，自己身為民進黨的黨員，民進黨的不分區立委，黨中央最後要求來參戰，每一個黨員都沒有拒絕的權力！」

如何戰勝張善政？王義川：在鄭文燦基礎上「再加1分」

接著提及未來要如何戰勝現任國民黨籍市長張善政，王義川表示，現在外界看起來，桃園市長張善政似乎很難撼動。但他強調：「其實桃園市的選情變化非常快速，桃園市長的候選人也一日多變，所以大家不用緊張。」

王義川續指，其實桃園市政要弄好並不困難，只要在鄭文燦市長所奠定的基礎之下，再加1分的話，桃園市就會很好。他並反批張善政，過去4年並沒有在鄭文燦市長奠定的基礎之下繼續往前，這是這幾年桃園市民的想法。

談市政願景：爭取月薪5萬到8萬工作機會來桃園

具備交通專業的王義川指出，桃園市民每天前往新北、新竹、台北的通勤人口高達80萬人，「如果桃園市有好的工作機會，月薪5萬到8萬的工作機會，桃園市民就不用那麼辛苦，每天要想辦法去外地上班，所以桃園不是沒有缺工作機會，缺的是讓人民在這裡安身立命的工作機會。」

王義川說，每一個桃園人到外地去工作，都是為了比較好的薪水，那麼桃園市政府不就應該創造更好的經濟環境，讓更好的廠商、更願意提供高薪的廠商，來桃園設廠、來桃園開公司，那桃園市民跟桃園年輕子弟就可以在桃園工作，不用每天花兩到3個小時的通勤時間。

王義川重申，只要在鄭文燦市長奠定的基礎之下，如果能夠繼續往前推進，桃園市對民進黨是大有可為的，那麼大家就期待賴清德主席跟選對會的成員，大家在春節期間繼續不眠不休，繼續深思熟慮，而最後宣布的時候，凡是被宣布的人，每個人都沒有拒絕的權力。

