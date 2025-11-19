2026大選》競爭放一邊！綠營南高市長6戰將齊聚 痛斥在野黨修惡財劃法

民進黨立委賴瑞隆邀集黨籍南高屏立委召開記者會，反對在野黨突襲修訂財劃法。（圖片來源／賴瑞隆提供）

因不滿在野黨突襲修訂財劃法，再次讓南部縣市財政分配被犧牲，將進一步擴大南北差距，民進黨立委賴瑞隆本（19）日號召黨籍南高屏全體立委共同召開記者會，要求立法院重修財劃法，改變不公不義的計算方式。適逢民進黨現正舉行高雄、台南市長初選，所有已登記的候選人均出席本場記者會，展現大團結氣勢。

財劃法比初選競爭更重要，民進黨南高屏立委大團結

為抗議在野黨突襲修訂財劃法，民進黨立委賴瑞隆本日號召黨籍南高屏全體立委共同召開記者會，要求立法院重修財劃法，改變不公不義的計算方式。出席者包括：立委李昆澤、林岱樺、林俊憲、邱議瑩、徐富癸、許智傑、郭國文、賴惠員、鍾佳濱、賴瑞隆。

適逢民進黨現正舉行高雄、台南市長初選，高雄初選候選人賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、許智傑罕見同台；而台南市長初選方面，候選人林俊憲也到場，而陳亭妃雖未列入出席名單，但她受訪表示，發起人賴瑞隆有向她邀約，只是不巧同時有寵物活動，不過最後她仍設法趕場共襄盛舉。

柯志恩挨轟：獨厚台北、修惡高雄

邱議瑩發言痛批，藍白修訂的財劃法是「獨厚台北市」。她以統籌分配款為例，高雄市土地面積比台北大11倍，人口多了20萬，工廠又大部分在高雄，結果台北市分配到707億，高雄只有507億。

針對行政院本週四將提出政院版財劃法，邱議瑩表示，自己支持行政院版本。她並點名想競選高雄市長的國民黨立委柯志恩，批評她「支持獨厚台北市的版本」，只顧跟著國民黨黨意走，修惡財劃法對高雄造成極度不公平。

賴瑞隆也批評，在野黨修訂財劃法之後，導致高雄每年損失2百億，而且缺少考慮如高齡、幼齡以及產業發展的影響，因此他除了呼籲支持重修財劃法，並劍指柯志恩應重修。

柯辦回應：不應攻擊真正在做事的人

對於自身挨批，國民黨立委柯志恩辦公室回應，民進黨無視柯志恩委員不斷呼籲民進黨團提出黨版、行政院版，民進黨從中央到地方，一年多來只有不斷地批評跟攻擊柯志恩委員與在野黨，對於行政院無理蠻橫刪減地方政府應該拿到的補助，卻不敢吭一聲，實在令人搖頭

柯志恩辦公室強調，支持高雄市的計畫型補助不能少，但民進黨不應去批評在野黨的立委與財劃法修法，而是應該督促高雄市政府與民進黨8位區域立委，站在市民立場，勇敢向行政院表達抗議，而不是幫著中央攻擊真正在做事的人。

民進黨中央黨部發聲：藍白惡搞導致債留子孫

民進黨本日亦聲明，國民黨和民眾黨仗著國會多數，沒有充分討論、缺乏專業諮詢、忽視程序正義，兩度惡修財政收支劃分法，第一次修法從中央多搬走4,165億元統籌分配稅款，第二次修法更直接規定中央給地方的補助款「只能變多、不能變少」害得中央被迫舉債、債留子孫。

民進黨指出，經過民進黨將近10年努力，地方政府的財政狀況，有了整體而全面的改善，歲計賸餘逐年提升，去年更是合計高達新台幣818億元，意即地方政府「錢多到花不完」、「口袋裡還有錢」。

民進黨抨擊，明明還有錢，為什麼還要急著修改財劃法、從中央分更多錢？更離譜的是，藍白兩次倉促通過的法案，公式也寫錯，讓連江縣可分配的經費不進反退，更加上「補助款只能多不能少」的離譜條文，改東改西，就是沒有改到最關乎均衡發展的「水平分配」與「垂直劃分」問題，根本惡修、惡搞。

與地方政府開會只發一張A4紙？中央火速澄清

此外，行政院昨日邀集地方政府開會討論事權分配，與會的桃園市副市長蘇俊賓會後抨擊，會議中只給地方政府一張A4紙，內容空洞、沒有公式、沒有具體計算基礎，就要求地方政府背書支持。

對此，行政院主計總處火速澄清，強調會議主題是「事權分配」，與財劃法相關之公式無關，且過程中有用多張簡報投影片進行詳盡說明。

財政部長莊翠雲本日也澄清則說，有關財劃法的分配公式，早在10月21日那次會議，就已向地方政府說明公式、權重、指標等。她並重申，昨天沒有談財劃法，而是談事權，所以本來就不會有公式。

(原始連結)





