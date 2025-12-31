2026大選》綠提名劉建國選雲林、陳素月選彰化、童子瑋選基隆 誓以民意打破藍家族派系
民進黨中執會通過提名陳素月參選彰化縣長（左）、劉建國參選雲林縣長（中）、童子瑋參選基隆市長（右）。（圖片來源／民進黨提供）
因台北市隨機襲擊事件而順延1週後，民進黨中執會本（31）日正式通過提名立委劉建國參選雲林縣長、立委陳素月參選彰化縣長、議長童子瑋參選基隆市長，並舉行提名記者會。
嘆基隆停頓4年，賴清德盼童子瑋回復雨都的繁華
提名記者會上，民進黨主席暨總統賴清德宣布，提名立委劉建國參選雲林縣長、立委陳素月參選彰化縣長、議長童子瑋參選基隆市長。他表示，這3位候選人具有一個相同的特質，就是有非常好的民意基礎，同時他們3位在議會都是專業問政，同時也深耕基層，獲得民眾一致的肯定。
首先對於童子瑋參選基隆市長，賴清德表示，過去基隆是台灣頭，是有繁榮的歷史，但因為時代的演變而漸漸退去光華，直到林右昌當基隆市長的8年，基隆市才重新得到生機，可以看到整個基隆發展的方向跟契機，但很可惜過去4年基隆又再次停頓了。
賴清德強調，本次童子瑋之所以願意接受徵召，完全因為是他希望讓基隆回復到過去光榮的港都，願意用他過去的經驗跟專業，以及持續累積的能量，來推動讓基隆市能夠回復到過去雨都的繁華。
賴清德封陳素月「彰化阿信」：單親媽媽樸實做事
接著對於陳素月參選彰化縣長，賴清德介紹，陳素月人如其名，素素的很樸實，做事很踏實，民眾的感受就是陳素月都把民眾當成自己的家人，就像月亮的光芒一樣那麼溫柔。
賴清德續指，陳素月是單親媽媽，既要照顧小孩，然後又要問政，也要服務民眾，整日南北奔波，但她從來沒有叫苦過，「就像阿信一樣」。
「希望我們彰化縣的父老、鄉親能夠鼎力支持彰化阿信」，賴清德說：「讓陳素月委員能夠當選彰化縣長，既可以促進彰化縣的進步，也可以照顧更多彰化縣的父老鄉親，拜託大家支持彰化阿信！」
劉建國出身艱苦，賴清德讚他：非常傑出的政治人物
最後對於劉建國參選雲林縣長，賴清德強調這是壓軸登場，並且使用了3人之中最長的時間來予以介紹。他表示，劉建國是資深的民意代表，雲林縣的父老鄉親都很清楚，劉建國是艱苦孩子出身的，由媽媽獨立扶養成長、從小相依為命，所以他的特質就是非常孝順。
賴清德續指，劉建國從斗六市民代表開始做起，也當了2任的議員，現在是連續5任的資深立法委員，當過衛環委員會召委、司法委員會召委、立法院厚生會長，尤其厚生會是跨黨派的團體，沒有得到其他在野黨的支持是不可能的，所以可以說劉建國問政專業深獲立法院跨黨派同仁的肯定跟支持，是一個非常傑出的政治人物。
3縣市都遭藍營家族把持，3候選人誓以民意突破困境
提名記者會中，有媒體提問指出，基隆市受到國民黨謝國樑家族把持、彰化縣也受到國民黨謝衣鳳家族把持、雲林縣同樣受到國民黨張榮味家族把持，請教3位民進黨戰將要如何突破這些國民黨地方家族派系？
陳素月回答：「面對國民黨家族勢力，當然會感到有壓力，不過民意才是我們最堅實的後盾，所以素月會努力勤跑基層，尋求鄉親的支持。」
劉建國回答：「基本上我是承載人民賦予我的使命，所以我會努力打拼，而國民黨的家族政治，基本上他們的使命應是來自於他們家族的政治延續，這樣就可以做市場的隔區，大家就能理解到我們未來努力打拼的方向，是跟國民黨的家族政治大不相同。」
童子瑋回答：「我們基隆市也同樣面對國民黨政治家族的情況，但其實應該是要為了城市的發展、家鄉的改變來從政才對，而不是為了幫家族續命，所以我每一天也都勤跑基層，用勤跑來打破國民黨的家族派系。」
