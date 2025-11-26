2026大選》綠營北市人選民調：王世堅33%居冠但卻力薦「才貌雙全」的她

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農發布民進黨台北市長人選民調。（圖片來源／信傳媒資料庫）

唯一正式遞交參選意願書的民進黨台北市長擬參選人吳怡農本（26）日自行發布民調，結果顯示，立委王世堅以33%居冠、吳怡農以11%居次、立委沈伯洋以8.6%第三、副閣揆鄭麗君5.9%第四、民進黨前秘書長林右昌2.8%居末。

不過，王世堅已多次表達拒絕參選之意，因此民調亦針對「第二支持人選」進行調查，結果顯示，吳怡農以12.8%居冠、鄭麗君8.1%居次、沈伯洋及林右昌以7.8%第三、王世堅以6.9%居末，說明若王世堅不選，則吳怡農最獲支持。

吳怡農本日於台大校友會館召開記者會公布民調，此民調由吳怡農委託山水民意研究股份有限公司，於今年11月20日至11月23日進行調查，有效樣本1075人，加權前家戶535份、手機540份，抽樣誤差在95%信心水準下為±2.99個百分點。

選民第一支持王世堅，但他力薦鄭麗君「才貌雙全」

本次民調對民進黨潛在台北市長參選者進行調查，納入人選包括吳怡農、王世堅、沈伯洋、鄭麗君、林右昌，其中針對「第一支持」的潛在參選者，在全體選民之中，王世堅以33%居冠、吳怡農以11%居次、立委沈伯洋以8.6%第三、副閣揆鄭麗君5.9%第四、民進黨前秘書長林右昌2.8%居末，另有38.4%無明確表態。

儘管王世堅拔得頭籌，但他本人已多次表態不選。他本日受訪表示：「民調之中的這幾位人選都非常適任，都比我適任多了」。他也說：「這裡面我最推薦的還是鄭麗君副院長，我一再認為鄭麗君副院長她學養俱佳、才貌雙全...我認為她是一個非常好的國之棟樑。」

選民第二選擇吳怡農，自許最能突破綠營基本盤

王世堅已多次表達拒絕參選之意，因此民調亦針對「第二支持人選」進行調查，結果顯示，吳怡農以12.8%居冠、鄭麗君8.1%居次、沈伯洋及林右昌以7.8%第三、王世堅以6.9%居末，另有56.6%無明確表態。

吳怡農本日表示，有最多「非藍白支持者」將自己列為「第二支持」的優先人選，顯示自己最有底氣突破現在綠營基本盤，進一步爭取更多市民支持。

此外，在「綠營支持者」中，王世堅的支持度為22.7%，領先吳怡農的20.3%，但兩者的2.4個百分點差距在誤差範圍內。吳怡農因此表示，對於在現階段民調還不是第一名，不感到意外，但卻看到自己在綠營基層中的爆發力：與王世堅的差距僅有2.4個百分點。

吳怡農：我不是最綠但我唯一表態參戰

「第二名當然不值得慶祝」，吳怡農表示：「但很感謝社會的支持，肯定我這幾年在基層的公共服務，雖然不是典型的政治。」

吳怡農接著說：「這五個人選中我是唯一表達意願參選、要為台北做事的人。接下來如果有人宣布投入選戰，並向社會報告他們的台北市願景，民調會上還是下，無從得知。但我一定會在剩餘的時間，跟更多人溝通、對話，爭取更多台北人的支持。」

吳怡農特別強調，自己在很多人眼中不是最綠的人選，但他是最想為台北帶來改變的人，會持續帶著正向的態度，堅持理性、負責的政治，邀請市民朋友一起提升台北。他也表示，將逐步提出市政願景和政策方案，讓選民不只認識他，也相信他能為台北市帶來更多的創新與進步。

(原始連結)





