2026大選》花蓮議長張峻表態「不再逃避」 民進黨有望相挺扳倒傅家王朝

民進黨持續布局2026大選，對於長年由傅崐萁、徐楨蔚夫婦執政的花蓮縣，黨內不斷有呼聲建議禮讓給曾在大罷免期間合作過的無黨籍花蓮縣議長張峻。

張峻昨（12）日公開發文，痛斥主政無心，整個縣政府就在空轉。他並表態：「改變，不是為了誰，而是為了讓花蓮重新站穩、重新被信任。這是一個世代的責任，也是我們不能再逃避的選擇。」

張峻痛斥縣府「主政無心」：讓花蓮空轉

張峻發文表示，花蓮發生幾次天災之後，觀光旅遊人次幾乎腰斬...明明擁有全台灣最得天獨厚的天然資源以及原住民族文化，這些都是別的地方學不來、也取代不了的，但地震、颱風接連發生，外地旅客難免擔心安全，在這樣的時候，政府更應該站出來，積極善後、清楚說明、重建信心。

張峻直言，很遺憾的是，這幾年縣政府並沒有真正做到...災後作為不夠積極，方向不夠清楚，讓花蓮民眾對縣府逐漸失去信心，也讓外縣市的民眾直覺認為這是一個「不安全的城市」，這對花蓮真的非常不公平。

「主政無心，整個縣政府在空轉，時間花在選舉、資源用在綁樁」，張峻痛斥：「預算一筆一筆花掉卻看不到對觀光、農業、整體經濟產業真正有幫助的方向，錢花光了，產業卻更辛苦，再這樣下去，消耗的不只是現在的經濟，而是整個花蓮的根本。」

張峻重磅表態：改變是不能再逃避的選擇

張峻強調，不能再讓花蓮這樣被消耗下去，一點一滴看似沒事，其實是在慢慢掏空這座城市的未來，如果今天不改變，付出代價的不只是現在努力撐著的產業與家庭，而是下一代。

張峻感慨，花蓮不該一直被貼上「不安全」、「沒希望」的標籤，這些都不是這塊土地該承受的命運。他並表態：「改變不是為了誰，而是為了讓花蓮重新站穩、重新被信任，這是一個世代的責任，也是不能再逃避的選擇。」

陳培瑜：只要能推倒傅家王朝人民都願意支持

對於花蓮縣長布局，日前傳出民進黨已經洽詢張峻，願意禮讓相挺。張峻本人也證實，日前民進黨確實有來與他接洽。曾長期定居花蓮縣的立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，花蓮鄉親一直以來都有別再延續傅崐萁「傅家王朝」的想法，因此當張峻議長積極表現出想要為民服務的態度、決心與動作時，就會有相關的呼聲。

陳培瑜說，花蓮長期就如傅崐萁手中的囊中物，想怎麼做就怎麼做，資源要怎麼分就怎麼分，因此「只要能夠推倒傅家王朝、讓傅崐萁不要再拿縣政府的預算，不要再拿中央拿去的錢，當成分配政治利益的工具，相信人民都會願意支持」。她強調，只要有誰願意出來為花蓮服務，都是好事。

陳培瑜指傅崐萁操盤支持游淑貞：地下縣長就是傅崐萁

陳培瑜也指出，目前看到傅家跟徐榛蔚的系統，會積極支持吉安鄉長游淑貞。她表示，等到游淑貞真的有機會當上縣長後，那可能一樣是傅崐萁跟徐榛蔚在後面掌控著縣政府。

「很多地方的人，對游淑貞沒有期待」，陳培瑜說：「因為她背後幕後操盤手就是傅崐萁，如同現在的徐榛蔚，大家認為地下縣長就是傅崐萁。」

國民黨也有人想挑戰傅家王朝，但遭「這一招」封殺

對於挑戰花蓮「傅家王朝」，不只非藍陣營有此想法，就連藍營內部孫文學校總校長辦公室主任何啟聖也磨刀霍霍。不過，國民黨花蓮縣黨部卻決議，以目前戶籍、黨籍都不在花蓮為由，不讓何啟聖參加初選。

孫文學校因此發出聲明抗議，指何啟聖具備黨籍，完全符合國民黨現行《黨員參加公職人員選舉提名辦法》。對於花蓮縣黨部以「黨籍、戶籍不在花蓮」為由，將其排除於提名程序之外，孫文學校質疑：「這樣的門檻，究竟依據何在？」

孫文學校強調，不接受花蓮縣黨部的決策，「我們的不接受，並非基於個人好惡，也不是為某一特定候選人討公道。我們的不接受，是因為這樣的作法，再次動搖了一個百年政黨得以存在的根本，即『公平的制度』。花蓮縣黨部的作為是中國國民黨民主原則的倒退。」

(原始連結)





