2026大選》蔡易餘壓倒性贏得嘉義縣長初選 假想敵王育敏支持度低於2成

民進黨嘉義縣長初選由立委蔡易餘勝出。（圖片來源／蔡易餘粉專）

民進黨本週針對高雄、台南、嘉義舉辦黨內初選民調，繼昨日宣布高雄市長初選由立委賴瑞隆獲勝後，黨中央於本（14）日公布嘉義縣長初選結果，由立委蔡易餘壓倒性勝過議員黃榮利。黨中央本日也再度進行抽籤，抽中台南市長初選於今晚進行民調，明日白天將公布台南市長初選結果。

蔡易餘以超過6成支持度壓倒性大勝

民進黨2026年直轄市長暨縣市長提名初選民調作業，本日由黨中央發言人韓瑩公布嘉義縣長初選民調結果，稍早由秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和兩位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場兩位候選人代表。民進黨強調，過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

韓瑩指出，稍早民調結果顯示，立委蔡易餘數字最高。根據黨中央提供之民調結果，蔡易餘獲得64%支持度，黃榮利則獲得38%支持度，顯示蔡易餘以過半數且超過6成之支持度壓倒性大勝。

民進黨發言人韓瑩公布初選民調結果。（攝影／胡智凱）

蔡易餘宣示「團結嘉義隊」：將務實參酌黃榮利政見

對於順利出線，蔡易餘表示，首先要衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付，他將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。

針對初選期間的競爭，蔡易餘指出，黃榮利議員在選舉過程中提出許多政策主張與建議，未來面對正式大選，他將以開放、務實的態度，審慎參酌，凡是有助於嘉義發展的構想，皆會納入後續規劃，讓政策更周延、貼近民意。

蔡易餘強調，黨內初選落幕後，他已正式代表民進黨出線，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金十年。

澄清「明文規定」，蔡易餘：翁章梁未受任何人左右

蔡易餘也誠摯呼籲，期盼黃榮利議員能放下成見。他表示，黃議員從政歷程中，陳明文前縣長給予相當多的提攜與照顧，雙方也有深厚的革命情感，嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂。

蔡易餘進一步指出，這次選舉過程中，對方陣營多次以所謂「明文規定」作為攻防焦點，他認為這樣的做法既沒有必要，也不利於地方長遠發展。

蔡易餘強調，翁章梁縣長過去7年的施政成果有目共睹，不僅展現清楚的施政風格，也建立高度的府會和諧，並未受到任何個人所左右，這一點嘉義鄉親皆看在眼裡。

民進黨兩位選將都能戰勝國民黨假想敵王育敏

本次民調以上屆縣長選舉國民黨候選人王育敏當作假想敵，而王育敏現為國民黨不分區立委暨嘉義縣黨部主委，一般預料她也將再次參選，因此民進黨將之列為假想敵。

儘管民調結果黃榮利遠遠落後蔡易餘，但引發側目的是，黃榮利也勝過王育敏。在分別對上蔡易餘與黃榮利時，王育敏分別僅獲得14%及16%支持度，顯示民進黨兩位初選候選人都有戰勝王育敏的實力。

(原始連結)





