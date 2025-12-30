2026大選》賴瑞隆揮別小孩風波在民調拔得頭籌 林岱樺反獲藍白支持者青睞
最新高雄市長大選民調顯示，民進黨立委賴瑞隆拔得頭籌。（圖片來源／賴瑞隆提供）
民進黨高雄市長初選4戰將賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺，究竟誰能出線對戰國民黨柯志恩？《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司本（30）日公布民調結果顯示，民進黨4戰將均大幅領先柯志恩，其中日前發生小孩衝突風波的賴瑞隆，或因危機處理得當反而拔得頭籌，而邱議瑩則緊追在後。
揮別小孩衝突風波，賴瑞隆民調拔得頭籌
《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司本（30）日公布民調結果顯示，在藍綠對比的情況下，賴瑞隆以49.5%贏過柯志恩的29.7%，拔得頭籌。其後依序為：邱議瑩以48.3%贏過柯志恩的29.9%、許智傑以47.1%贏過柯志恩的29.3%、林岱樺以43.2%贏過柯志恩的29.2%。
在黨內互比的情況下，賴瑞隆以25.9%同樣拔得頭籌。其後依序為：林岱樺20.3%、邱議瑩18.6%、許智傑12.5%，另有22.6%「選不出」。
地方分析：藍營過度操作反讓賴瑞隆民調居冠
回顧12月上旬賴瑞隆發生8歲小孩與同學衝突的風波，原本外界以為他的選情將因此受到重挫，然而從本次民調結果來看，結果反而位居第一。
地方人士分析，小孩衝突風波被藍營過度操作，結果提高了賴瑞隆的知名度，也增加了綠營支持者對賴瑞隆的同情，同時他也積極與對方家長達成諒解，或許是因危機處理得當，所以反而民調居冠。
高雄整體綠大於藍，中間選民仍動見觀瞻
本次民調顯示，高雄市選民中有過半的53.1%選民自認為「泛綠選民」，以及20.4%選民自認為「泛藍選民」，另有22%選民自認為「中間選民」，還有4.4%屬於其他選民，因此可以說高雄市整體版圖為「綠大於藍」。
針對「中間選民」的部份，交叉分析顯示，賴瑞隆以24.1%贏過柯志恩的21.6%；邱議瑩以21.7%輸給柯志恩的24.7%；許智傑以20.3%輸給柯志恩的22.2%；林岱樺以20.6%輸給柯志恩的23.2%。由此可見，除了賴瑞隆能在中間選民的部份贏過柯志恩之外，柯志恩在此部份則贏過其他3位民進黨選將。
綠營戰將各擁本命區，跨區支持度成關鍵
交叉分析顯示，按照立委選區劃分，賴瑞隆在其自身第八選區（前鎮、小港、旗津）獲得最多的36.6%選民支持，同時他也在其他選區如第五、第六選區（三民、苓雅、鼓山、鹽埕、前金、新興）獲得最多的32.5%支持，以及在第三選區（左營、楠梓）獲得最多的25.4%支持。
邱議瑩則在其自身第一選區（旗山、美濃、大樹、大社、燕巢、田寮、阿蓮、六龜、甲仙、杉林、內門、茂林、桃源、那瑪夏）獲得最多的34.8%支持。許智傑則是在其自身第七選區（鳳山），獲得最高的26.8%支持。而林岱樺則在其自身第四選區（林園、大寮、仁武、鳥松）獲得最高的32.1%支持，同時也在第二選區（岡山、橋頭、路竹、湖內、茄萣、永安、彌陀、梓官）獲得最高的26.9%支持。
由此以觀，民進黨4位戰將除了必須持續鞏固及衝高自身本命區的支持度之外，更因為高雄市幅員廣大，所以也必須置重點於衝高跨區的支持度。
藍白青睞林岱樺，綠營選民最挺賴瑞隆
另就政黨支持者劃分，本次民調顯示，在綠營互比的情況下，林岱樺最獲得國民黨支持者青睞，囊括38.3%支持；同時她也最獲得民眾黨支持者青睞，囊括52%支持。
至於民進黨支持者的部份，賴瑞隆最獲得民進黨支持者的青睞，囊括37.2%支持；邱議瑩則緊追在後，囊括27.1%支持，後續依次為許智傑14.1%、林岱樺10.1%。
地方人士分析，林岱樺因為涉貪而一度傳出與總統賴清德存有齟齬，因此她在民進黨支持者中較不受到青睞，反而藍白支持者對她存有反賴的印象而給予認同。
本次民調由《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司調查，訪問地區是高雄市，訪問對象是設籍訪問地區20歲以上的成年人，抽樣方法：以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，採分層隨機抽樣方式，訪問日期是2025年12月25日至2025年12月26日，有效樣本共1,079人，抽樣誤差在95%的信水準下，約正負2.98個百分點，加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。
更多信傳媒報導
伊朗民眾可合法「放高利貸」給銀行 一年存款利息23％ 但貨幣貶值創歷史新低引爆全國抗議
肺癌連3年奪十大癌症之冠、大腸癌緊追在後 112年國人罹癌突破13.8萬人
國民黨成立律師團護黨工 超前部署為2026年選戰築防火牆
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 21
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 28
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 38
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 5
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 27
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 522
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 10
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 10
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 4 小時前 ・ 91
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
婦長期用「不沾鍋」煮飯竟罹肝癌！醫示警改用「3種鍋具」守護健康
一名婦人因長期使用刮痕累累的不沾鍋烹飪，最終罹患肝癌並被檢測出體內永久化學物質PFAS嚴重超標。PFAS全名為全氟及多氟烷基物質，包含常見的鐵氟龍PTFE，因其碳氟鍵結構極為穩定，被稱為「永久化學物質」，一旦進入人體會在血液和肝臟中累積，半衰期可長達數年。《優活健康網》特摘此篇分享不沾鍋的使用方法。優活健康網 ・ 23 小時前 ・ 11
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74