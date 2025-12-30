2026大選》賴瑞隆揮別小孩風波在民調拔得頭籌 林岱樺反獲藍白支持者青睞

最新高雄市長大選民調顯示，民進黨立委賴瑞隆拔得頭籌。（圖片來源／賴瑞隆提供）

民進黨高雄市長初選4戰將賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺，究竟誰能出線對戰國民黨柯志恩？《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司本（30）日公布民調結果顯示，民進黨4戰將均大幅領先柯志恩，其中日前發生小孩衝突風波的賴瑞隆，或因危機處理得當反而拔得頭籌，而邱議瑩則緊追在後。

揮別小孩衝突風波，賴瑞隆民調拔得頭籌

《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司本（30）日公布民調結果顯示，在藍綠對比的情況下，賴瑞隆以49.5%贏過柯志恩的29.7%，拔得頭籌。其後依序為：邱議瑩以48.3%贏過柯志恩的29.9%、許智傑以47.1%贏過柯志恩的29.3%、林岱樺以43.2%贏過柯志恩的29.2%。

廣告 廣告

在黨內互比的情況下，賴瑞隆以25.9%同樣拔得頭籌。其後依序為：林岱樺20.3%、邱議瑩18.6%、許智傑12.5%，另有22.6%「選不出」。

地方分析：藍營過度操作反讓賴瑞隆民調居冠

回顧12月上旬賴瑞隆發生8歲小孩與同學衝突的風波，原本外界以為他的選情將因此受到重挫，然而從本次民調結果來看，結果反而位居第一。

地方人士分析，小孩衝突風波被藍營過度操作，結果提高了賴瑞隆的知名度，也增加了綠營支持者對賴瑞隆的同情，同時他也積極與對方家長達成諒解，或許是因危機處理得當，所以反而民調居冠。

高雄整體綠大於藍，中間選民仍動見觀瞻

本次民調顯示，高雄市選民中有過半的53.1%選民自認為「泛綠選民」，以及20.4%選民自認為「泛藍選民」，另有22%選民自認為「中間選民」，還有4.4%屬於其他選民，因此可以說高雄市整體版圖為「綠大於藍」。

針對「中間選民」的部份，交叉分析顯示，賴瑞隆以24.1%贏過柯志恩的21.6%；邱議瑩以21.7%輸給柯志恩的24.7%；許智傑以20.3%輸給柯志恩的22.2%；林岱樺以20.6%輸給柯志恩的23.2%。由此可見，除了賴瑞隆能在中間選民的部份贏過柯志恩之外，柯志恩在此部份則贏過其他3位民進黨選將。

綠營戰將各擁本命區，跨區支持度成關鍵

交叉分析顯示，按照立委選區劃分，賴瑞隆在其自身第八選區（前鎮、小港、旗津）獲得最多的36.6%選民支持，同時他也在其他選區如第五、第六選區（三民、苓雅、鼓山、鹽埕、前金、新興）獲得最多的32.5%支持，以及在第三選區（左營、楠梓）獲得最多的25.4%支持。

邱議瑩則在其自身第一選區（旗山、美濃、大樹、大社、燕巢、田寮、阿蓮、六龜、甲仙、杉林、內門、茂林、桃源、那瑪夏）獲得最多的34.8%支持。許智傑則是在其自身第七選區（鳳山），獲得最高的26.8%支持。而林岱樺則在其自身第四選區（林園、大寮、仁武、鳥松）獲得最高的32.1%支持，同時也在第二選區（岡山、橋頭、路竹、湖內、茄萣、永安、彌陀、梓官）獲得最高的26.9%支持。

由此以觀，民進黨4位戰將除了必須持續鞏固及衝高自身本命區的支持度之外，更因為高雄市幅員廣大，所以也必須置重點於衝高跨區的支持度。

藍白青睞林岱樺，綠營選民最挺賴瑞隆

另就政黨支持者劃分，本次民調顯示，在綠營互比的情況下，林岱樺最獲得國民黨支持者青睞，囊括38.3%支持；同時她也最獲得民眾黨支持者青睞，囊括52%支持。

至於民進黨支持者的部份，賴瑞隆最獲得民進黨支持者的青睞，囊括37.2%支持；邱議瑩則緊追在後，囊括27.1%支持，後續依次為許智傑14.1%、林岱樺10.1%。

地方人士分析，林岱樺因為涉貪而一度傳出與總統賴清德存有齟齬，因此她在民進黨支持者中較不受到青睞，反而藍白支持者對她存有反賴的印象而給予認同。

本次民調由《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司調查，訪問地區是高雄市，訪問對象是設籍訪問地區20歲以上的成年人，抽樣方法：以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，採分層隨機抽樣方式，訪問日期是2025年12月25日至2025年12月26日，有效樣本共1,079人，抽樣誤差在95%的信水準下，約正負2.98個百分點，加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

(原始連結)





更多信傳媒報導

伊朗民眾可合法「放高利貸」給銀行 一年存款利息23％ 但貨幣貶值創歷史新低引爆全國抗議

肺癌連3年奪十大癌症之冠、大腸癌緊追在後 112年國人罹癌突破13.8萬人

國民黨成立律師團護黨工 超前部署為2026年選戰築防火牆

