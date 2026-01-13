2026大選》賴瑞隆贏得民進黨高雄市長初選 承諾「謙卑傾聽、凝聚團結」

民進黨立委賴瑞隆贏得民調初選，將代表民進黨參選高雄市長。（圖片來源／信傳媒資料庫）

民進黨本週針對高雄、台南、嘉義舉辦黨內初選民調，高雄市打頭陣於昨晚開始進行電話民調，黨中央於本（13）日公布結果，由立委賴瑞隆勝出。

黨中央本日也再度進行抽籤，抽中嘉義縣長初選於本日進行民調，因此明天白天將公布嘉義縣長初選結果，以及明晚將進行台南市長初選民調。

發言人韓瑩正式宣布：賴瑞隆民調最高

昨晚完成高雄市長初選電話民調後，本日上午11時30分，黨中央發言人韓瑩出面宣布結果。她指出，民進黨今天公佈了2026年高雄市長初選民調結果，根據剛才10時30分的開封結果，現在高雄市長初選的民調數字最高的是賴瑞隆委員，接下來將在下週選對會提報中執會通過。

本日有媒體詢問，民進黨如何在這麼短時間內就完成了高雄市長初選民調，韓瑩回答，包括本次高雄市長初選民調以及以往民進黨所有的初選民調，其實都已經行之有年，昨天民進黨民調中心回報，民調的份數一切都非常順利的執行，有關民調機構也都非常具有公信力的，所以在一天之內就完成需要的民調份數。

據指出，本日民調開封作業，是由民進黨秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和4位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場4位候選人代表。民進黨強調，過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

賴瑞隆感言「凝聚團結」：4候選人是兄弟姊妹

獲知民調最高之後，賴瑞隆表示：「各位敬愛的市民朋友，初選結果確定，瑞隆將代表民主進步黨參選高雄市長」。他也說，誠摯感謝每一位高雄市民的託付，以及所有戰友的一路相挺，這份支持，是對延續高雄光榮的期盼，也是高雄人對這座偉大城市的驕傲與熱愛。

賴瑞隆強調，初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴，這段過程讓我們更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮，「正如我在政見會上所說，4位兄弟姊妹之間是隊友，是同一支高雄隊。」

賴瑞隆表示，「謙卑傾聽、凝聚團結，是我不變的承諾」，會用最真誠、虛心的態度與大家攜手前行；高雄前進的力量，來自一群人共同的方向；一起守護，才能讓城市持續發光。

賴瑞隆提出願景：帶領高雄邁向嶄新黃金十年

接著，賴瑞隆重申他對高雄的市政願景，他表示，過去20年最敬重的謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長，以遠見及承擔，為高雄奠定長遠的發展和格局，而他深知，高雄正處於關鍵時刻，接棒陳其邁市長的責任重大；所以自己從未忘卻，誓言帶領高雄邁向嶄新黃金十年的展望。

「初選的終點，就是責任的起點」，賴瑞隆強調，將接力承擔更大的使命，讓高雄成為勇敢逐夢、充滿希望的城市。他並向市民提出「三個優先」承諾：

第一，首要任務就是「團結團結團結」，團結所有的力量。 第二，2026年我們要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮。 第三，我們要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

賴瑞隆說，明天起，他將強化高雄隊，在全新的崗位就定位，守護高雄的信念絕不會停歇，「我依舊是那個菜市場的小胖子、那個不畏困難的運動員，也是始終以城市使命為己任、捍衛人民權益的從政者」，懇請高雄市民持續給予鞭策與支持，他會繼續「工作工作工作」，2026年一定能守住高雄。

陳其邁：恭喜完成初選展現君子之爭

高雄市長陳其邁表示，民進黨的初選已經有非常多的經驗了，這次4位候選人都展現了君子之爭，相對其他有初選的地區來講，氣氛也非常的和緩。

陳其邁說：「我也先恭喜4位，共同完成民進黨的民主初選，相信市民經過初選之後，都可以知道候選人的想法。」

(原始連結)





