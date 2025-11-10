2026大選》邱議瑩喊出「高雄瑩」率先登記初選 狠酸「投給柯志恩就是支持鄭麗文」

有志高雄市長的民進黨立委邱議瑩，率先前往中央黨部進行初選領表登記。（攝影／胡智凱）

民進黨高雄市長初選本（10）日鳴槍起跑，搶在領表登記首日，立委邱議瑩便率先完成手續。她受訪時自信高呼：「我已經準備好了，一起努力讓高雄瑩！」

另針對媒體詢及國民黨陷入親共危機之中，邱議瑩亦巧妙連結至國民黨對手柯志恩，回答：「投給柯志恩就是支持鄭麗文、支持鄭麗文就是自認中國人」。

另據了解，同樣正在角逐高雄市長初選提名的立委賴瑞隆，則將於明（11）日上午前往中央黨部領表登記。

邱議瑩高喊「準備好了」：努力讓高雄瑩！

民進黨初選領表登記本日正式起跑，邱議瑩率先成為第一個領表登記的擬參選人。她受訪表示，本日是一個好日子，同時也怕颱風來明後天選區可能會有災情，所以先在本日趕緊領表登記。她也說，領表登記是一種宣示，向高雄市民宣示「我已經準備好了」，希望未來能跟高雄市民一起進步、努力。

回首過往，邱議瑩指出，過去她在高雄這麼多年，舉凡求學、戀愛、結婚，以及在高雄展開人生事業的下半場，可以說高雄給了她很多磨練跟經驗，所以希望藉由這些磨練與經驗，還有她的執行力，讓高雄精益求精。

邱議瑩接著感性說道，她深知高雄過往經歷了多少痛苦與傷痛，所以希望未來跟著陳其邁市長及許多前輩的腳步，繼續讓高雄更進步，繼續延續高雄的榮光。因此她想要告訴高雄市民朋友：「我是邱議瑩，我準備好了，讓我們一起努力，讓高雄瑩（按：諧音贏）！」

回應黨內競爭同志，邱議瑩：兄弟登山一起努力

針對競爭對手立委許智傑自稱是高雄最大公約數，邱議瑩回應，大家都在高雄這塊土地上努力，也都擔任了很多屆立委，誰才能真正整合地方、各派系乃至於所有的支持力量，這才是市民想看到的，所以就交給市民來決定。她強調：「我們兄弟登山，我們一起努力」。

對於競爭對手立委林岱樺喊出要拯救高雄7成傳產，邱議瑩回應，應該要救的是全高雄所有的產業，因為所有產業都需要均衡發展。她也說，儘管目前高科技產業正夯，但高雄未來的發展不會只著重在高科技業，從傳產到觀光都要均衡發展，因此她已經展開一系列政策發表會，明天還會有第4場。

國民黨爆親共危機！邱議瑩：投給柯志恩就是支持鄭麗文

另對於國民黨主席鄭麗文的親共言行會否衝擊到國民黨擬參選人柯志恩的選情，邱議瑩回應，這是國民黨必須去面對的問題，特別是台灣正在往國際民主社會靠攏的時候，國民黨卻向威權致敬，甚至祭拜共諜，就連國民黨內部也引起很大紛爭。

邱議瑩說，針對種種親共爭議言行，鄭麗文應該自己對外說明清楚，這到底是不是國民黨現在底定的路線，如果是的話，那麼柯志恩要怎麼看呢？會不會投給柯志恩就是支持鄭麗文、支持鄭麗文就是自認中國人？她強調，相信高雄市民看在眼裡都無法接受。

