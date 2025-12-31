2026大選》邱議瑩控林岱樺可能獲藍營灌票 林岱樺「未否認」：我能超越黨派

民進黨立委邱議瑩稱掌握訊息，擔心國民黨灌票給林岱樺。（圖片來源／邱議瑩粉專）

民進黨高雄市長初選民調即將於明年1月12日開始進行，值此倒數階段，立委邱議瑩表示，她近日掌握相關訊息，國民黨可能在民進黨高雄市長初選民調階段「灌票給林岱樺」。

對此，林岱樺未予否認，並且表示：「這不就是證明，林岱樺能夠獲得超越黨派、超越族群的支持，林岱樺才是最具有勝選能力的市長候選人。」

國民黨高雄市黨部則駁斥邱議瑩，稱指控毫無根據，不僅是羞辱高雄市民，更是羞辱台灣民主，並質疑邱議瑩是否不相信民進黨中央的民調制度與初選機制。

邱議瑩「掌握訊息」：擔心國民黨灌票給林岱樺

民進黨高雄市長初選4強相爭，賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4位競逐者即將於1月3日舉行政見發表會，以及於1月12日至17日舉行初選民調。

值此倒數階段，邱議瑩昨（30）日發表政策白皮書，並在媒體提問階段表示，她近日確實掌握到相關訊息，指國民黨可能在初選民調階段「灌票給林岱樺」。

邱議瑩說，對此當然會擔心，但所有民調都僅作為參考，真正關鍵仍在政策與願景的清楚呈現，讓市民比較誰最適合帶領高雄。

林岱樺「未否認」：證明自己超越黨派

對於邱議瑩的擔憂，林岱樺昨晚回應，「不分黨派的民眾會灌票給林岱樺？」對於這樣的質疑，其實要反問：「這不就是證明，林岱樺能夠獲得超越黨派、超越族群的支持，林岱樺才是最具有勝選能力的市長候選人。」

林岱樺表示，這也就證明，她強調的市民作主、超越派系，才能獲得市民的高度支持，「懇請市民朋友堅定信心，支持最有勝選能力的林岱樺。」

國民黨駁斥灌票林岱樺：唯一支持柯志恩

針對邱議瑩的質疑，國民黨高雄市黨部發言人張永杰駁斥：邱議瑩真的想太多，這種毫無根據的指控，不僅是羞辱高雄市民，更是羞辱台灣民主，也讓人質疑，邱議瑩是否不相信自家民進黨中央的民調制度與初選機制。國民黨高雄市黨部也呼籲高雄市民，接到民調電話時，懇請唯一支持柯志恩。

張永杰進一步表示，邱議瑩因選區內爭議事件頻傳，導致民調表現不理想，擔心成績不好看可以理解，但不需要因此惡意胡亂指控。

最新民調顯示：藍白支持者確實較挺林岱樺

儘管國民黨駁斥灌票林岱樺之說，但從最新民調數據來看，根據《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司12月30日公布民調結果，在綠營互比的情況下，林岱樺最獲得國民黨支持者青睞，囊括38.3%支持；同時她也最獲得民眾黨支持者青睞，囊括52%支持。

由此可見，國民黨雖然否認指揮支持者灌票，但支持者「自主」灌票給林岱樺的可能性，並無法完全排除；至於林岱樺自稱能夠獲得超越黨派的支持，從民調來看也是所言非虛。

(原始連結)





