2026大選》陳亭妃坐鎮台南由幕僚完成登記 自許「最強母雞」對抗藍白合
立委陳亭妃本日完成民進黨台南市長初選領表登記。（圖片來源／陳亭妃粉專）
受到鳳凰台灣侵襲南部影響，民進黨台南市長初選登記2位擬參選人都顯得匆匆忙忙。立委陳亭妃本（12）日坐鎮台南應變災情，委由辦公室幕僚代為赴中央黨部領表登記；日前原訂邀請一眾台南立委陪同登記的立委林俊憲，則臨時提前登記，並改由台南立委的辦公室幕僚陪同。
陳亭妃立志成為台南4百年首位女市長
受到鳳凰颱風侵襲南部影響，陳亭妃今天上午由辦公室幕僚代為赴中央黨部領表登記，正式投入台南市長初選。她說明指出，今天因爲鳳凰颱風，台南已宣布停班課，所以她必須固守台南，因此沒辦法親自到中央黨部登記。
對於參選願景，陳亭妃表示，她有絕對的信心將台南打造成「行動政府」，除了讓政府動起來、也要讓人民感受到溫暖與力量，要讓台南的光榮與自信重現。
陳亭妃並強調，國際間對女性領導力的期待不斷上升，例如日本首位女首相高市早苗，而台南4百年來從未有過女性市長，所以這次她要用行動證明，女性的力量可以讓台南更有效率、更有感情、更有溫度、更有行動力。
陳亭妃自許「最強母雞」對抗藍白合
陳亭妃表示，2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政，若連台南都要讓兼任民進黨主席的總統賴清德擔心，民進黨怎麼有力量去贏得其他縣市、擴展執政版圖？所以台南一定要大贏，這不只是選舉，而是守護民進黨、守護台灣的行動戰。
尤其2022年藍白尚未合作，陳亭妃強調，當時台南市長選舉民進黨就只贏4萬多票，如今2026年藍白完全聯手，氣勢更強，「如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？」、「亭妃要用行動證明，我就是那個最強的母雞！」
林俊憲自許「台南隊長」：願當桶箍團結勝選
同樣受到鳳凰颱風影響，立委林俊憲比原訂時間臨時提早一日前往登記，因此原本要陪他一起登記的「台南隊」立委郭國文、賴惠員、林宜瑾都因臨時提早而無法出席，改由辦公室幕僚陪同。
林俊憲表示，因為颱風來襲決定提早前往中央黨部登記，所以原定陪同的立委戰友郭國文、賴惠員、林宜瑾，也因為臨時改時間而無法到場，但仍派辦公室助理組「台南隊」加油團到場支持。
林俊憲說，期許自己可以當台南市最大的團結力量，當一個「桶箍」把大家團結在一起，「台南隊長」的任務就是要把台南過去分裂的傷痕縫合、彌補，台南過去發生2次的議長跑票叛逃事件造成黨內分裂，他希望整合黨內最大的力量團結一致，來贏得2026大選。
陳亭妃完成台南市長初選登記（1） (圖)
民進黨立委陳亭妃（右）12日說，颱風鳳凰來襲，她今天固守台南，由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記，圖為陳亭妃了解台南防災狀況。中央社 ・ 16 小時前
陳亭妃：鳳凰來襲守台南 幕僚代完成市長初選登記
（中央社記者葉素萍台北12日電）颱風鳳凰來襲，台南今天停班停課。民進黨立委陳亭妃今天上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。陳亭妃強調，颱風來襲，她固守台南、守護台南，這是她對台南的承諾「任何時刻，陳亭妃都是跟人民站在一起」。中央社 ・ 18 小時前
