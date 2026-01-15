2026大選》陳亭妃贏得民進黨台南市長初選 林俊憲「尊重結果」：全力支持她

民進黨立委陳亭妃贏得台南市長初選。（圖片來源／陳亭妃粉專）

民進黨本週舉辦黨內初選民調，繼前兩日由立委賴瑞隆出線參選高雄市長、立委蔡易餘出線參選嘉義縣長，台南市長初選民調於本（15）日壓軸登場，結果由立委陳亭妃以些微差距勝出。

陳亭妃以60.8%險勝林俊憲的58.1%

針對台南市長初選民調結果，民進黨中央黨部本日於上午11時10分由發言人韓瑩出面公布結果，她指出，數字最高的是陳亭妃委員，接下來的提名作業會經由下禮拜的選對會來送交中執會，完成最終確定提名作業。

根據民進黨所公布的民調結果，陳亭妃以60.8%贏過初選對手林俊憲的58.1%，兩人差距僅2.7%。韓瑩表示，剛才在這個民調開封的時候，其實兩方的代表都一致同意此結果，相信不久之後兩人都會發文表示團結勝選。

林俊憲接受結果：將全力支持陳亭妃

正如韓瑩所言，林俊憲旋即發文表示，謝謝大家這段時間的支持與鼓勵，「今天的初選結果，代表我個人努力不夠，我完全尊重，也坦然接受市民的選擇。」

林俊憲承諾，接下來將全力支持陳亭妃，與所有同志站在一起，團結向前，因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出。

「再來我要感謝所有台南隊的競選夥伴，以及所有曾經站出來力挺我的好戰友」，林俊憲安慰道：「有你們真好，請大家不要失望，繼續一起愛台南，為台南打拼。」

假想敵謝龍介支持度僅2成上下

本次民調初選以國民黨不分區立委謝龍介當作假想敵，引發側目的是，不論是陳亭妃還是林俊憲，支持度都大勝謝龍介超過3成以上。

當林俊憲對上謝龍介時，謝龍介支持度為21.6%；而當陳亭妃對上謝龍介時，謝龍介支持度更只剩13.8%。

