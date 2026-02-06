2026大選》陳怡君涉貪遭停權卻不放棄參選 同區勁敵顏若芳：一定有人因此落選

民進黨台北市議員顏若芳（右）偕同屬湧言會的新人劉品妡等登記初選。（圖片來源／劉品妡粉專）

民進黨籍台北市議員陳怡君因涉及貪污助理費，一審判刑7年10個月，但她日前仍登記參加黨內初選，不過旋即遭民進黨廉政會裁處停權2年6個月，並予以退件初選。豈料陳怡君卻語帶威脅稱：「不敢說脫黨參選，但我也不會放棄。」

對於陳怡君揚言脫黨參選，長年與之同一選區（中山、大同）交手的民進黨籍台北市議員顏若芳本（6）日於登記初選時表示，希望選民能夠集中支持民進黨所提名的候選人，否則按照民進黨過往席次，一定會影響很大，一定會有一個人因此而落選。

陳怡君登記初選遭打槍，揚言「不會放棄」

民進黨籍台北市議員陳怡君涉及貪污助理費，一審判刑7年10個月，正當外界以為她不會繼續拼連任時，她卻於本月4日遞件登記初選。民進黨中央黨部廉政會旋即召開會議，裁處停權2年6個月。

民進黨台北市黨部收到廉政會裁處後，也立即啟動退件程序。市黨部主委張茂楠表示，陳怡君被停權，代表不符資格，所以無法被提名，因此台北市黨部將退回初選登記的文件及費用給陳怡君。

陳怡君則替自己抱屈，稱自己或許是有錯，但是罪不至死，因為貪污所得確實都花在公務。她並語帶威脅說，「雖然不敢說出『脫黨參選』這四個字，但我的選民說，如果黨不提名我，依然會支持我，那我也不會放棄。」

同區勁敵顏若芳：一定會影響很大

針對陳怡君揚言脫黨參選，長年與之同一選區（中山、大同）交手的民進黨台北市議員顏若芳本日於登記初選時表示，在中山大同以往都是提名4席，也曾有提過5席的，或者是4席加1個泛綠的政黨，但總之以過往的經驗來說，只要提名超過4席，就一定有一個人因此落選。

顏若芳因此表示，所以其實對於民進黨的候選人來說，一定會有很大的影響，所以現在當然會希望能夠團結，希望選民可以支持民進黨所提名的候選人，進而希望能夠像2014年能夠席次全壘打，在台北市議會可以為選民發初更多的聲音、爭取更大的福利。

中山大同有2席新人空缺，各黨各派搶破頭

對於中山大同議員初選提名，民進黨本次循例開出4席名額，儘管現任議員顏若芳及林亮君也須參與初選，但各黨各派主要還是著眼於剩餘2席新人空缺。

目前投入此區議員初選的新人（按：非現任議員者），包括親英系「孤鳥派」王世堅助理賴俊翰、綠色友誼連線朱政騏、新潮流幕僚李偉民之子李立聖、舊謝系海委會主委管壁玲女婿林子揚。

