2026大選》陳水扁為何力挺邱議瑩及陳亭妃？ 邱曾是「正義連線」、陳曾是「一邊一國連線」

民進黨高雄市長及台南市長提名初選現正火熱開打，前總統陳水扁近日接連公開表態，支持立委邱議瑩參選高雄市長，以及支持立委陳亭妃參選台南市長，引發友藍名嘴熱議他與前行政院長蘇貞昌組成「反賴聯盟」。

對此，民進黨知情人士指出，邱議瑩曾是陳水扁「正義連線」成員，陳亭妃則是陳水扁「一邊一國連線」成員，因此陳水扁是在支持自己的故舊子弟兵，是很正常的人情義理，毋庸過度解讀。

另有黨中央人士表示， 炒作所謂的「反賴聯盟」就是在對民進黨見縫插針、無的放矢，表面上中傷賴清德，實則中傷參選人，因為若有「賴粉」誤信錯誤標籤，到時不投給參選人，參選人就受傷了。

陳水扁表態力挺邱議瑩及陳亭妃

前總統陳水扁日前專訪高雄市長擬參選人邱議瑩，除了表態支持，更說自己有「第六感」，認為高雄市長陳其邁應該是支持邱議瑩。他表示，近期與陳其邁共事的助理、幕僚和後援會等陸續挺邱議瑩，背後意義不言而喻，「陳其邁心中覺得最能接棒、延續施政藍圖的人就是邱議瑩」，只是不方便公開表態。

無獨有偶，陳水扁也在廣播中公開力挺陳亭妃。他表示，台南市長最新民調第一名是陳亭妃，對她當選有信心，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴總統本命區，進而連任總統。

友藍名嘴見縫插針：扁蘇在組「反賴聯盟」

對於陳水扁的動作，友藍名嘴謝寒冰認為，「陳水扁是故意的」，並指「現在反賴聯盟差不多已經成形」，邱議瑩有陳其邁、蘇貞昌相挺，等於英、蘇系全部聯合，即使這樣等於是跟賴清德作對，「反正死豬不怕滾水燙，賴清德就算再怎麼樣，會把阿扁抓去關嗎？」

此外，有網友3日在網路直播節目中問到，蘇貞昌、陳水扁挺邱議瑩選高雄，反賴力量會讓賴清德進到悲傷最後階段嗎？另一友藍名嘴吳子嘉回應，賴清德是否悲傷我們不知道，現在應該變成憤怒，因為在蘇貞昌出面的情況，可說是一個黨內分裂的開始。

綠營人士：開放初選沒有挑戰黨主席的問題

針對陳水扁公開力挺邱議瑩及陳亭妃，民進黨知情人士指出，高雄市及台南市是民進黨2026提名的「初選區」，目前初選正在進行之中，而既然黨主席賴清德開放初選，就是鳴槍起跑讓黨內共襄盛舉，因此各種合縱連橫都是意料中事，不必解讀為挑戰黨主席。

該人士指出，如果是像過去沒有初選而由黨主席自己徵召提名的情況，若有人公開力挺與黨主席不同的人選，這種才叫做挑戰黨主席，但現在並不是這類情況，現在是開放初選、公平競爭，過程中本來就是百花齊放，所以那些名嘴根本在無的放矢。

該人士也說，未來國民黨也可能舉辦初選，甚至與民眾黨一起初選，到時候藍白內部各有不同的表態支持，難道就可以說藍白分裂嗎？難道就可以說挑戰黨主席嗎？所以根本邏輯不通。

陳水扁公開相挺是因邱議瑩、陳亭妃曾為扁系子弟兵

此外，另有綠營人士指出，陳水扁之所以公開力挺邱議瑩及陳亭妃，是因為邱議瑩過去是陳水扁「正義連線」成員， 陳亭妃則是陳水扁「一邊一國連線」成員，所以兩人都是陳水扁過往的子弟兵，如今黨內初選開打，陳水扁出面挺自己的舊部，是很正常的人情義理，毋庸過度解讀。

該人士也指出，陳水扁在廣播中講得很明白，他的用意是要保住賴總統本命區，進而幫賴總統連任總統，未料謝寒冰居然解讀為陳水扁在組「反賴聯盟」，因此抨擊他是睜眼說瞎話，故意進行負面解讀。

賴清德是輔選領頭羊，在野黨提前見縫插針

黨中央人士則指出，秘書長徐國勇日前曾釋出內參民調，顯示賴總統支持度及滿意度都大幅回升，並且已經黃金交叉，且他身為黨主席及總統，必然是2026輔選領頭羊，任何民進黨候選人都不能缺少賴總統以及「賴粉」的相挺。

因此黨中央人士分析，目前友藍名嘴炒作「反賴聯盟」，表面上是在中傷賴清德，實際上則是在中傷民進黨的戰將，像是新北市長參選人蘇巧慧，其父親蘇貞昌跟所謂的蘇系，一旦被貼上「反賴聯盟」標籤，若有「賴粉」誤以為真，尤其賴清德出身新北，到時新北的「賴粉」不投給蘇巧慧，蘇巧慧就受傷了。

黨中央人士結論，炒作所謂的「反賴聯盟」就是在對民進黨見縫插針、無的放矢，而黨主席暨總統賴清德的立場很清楚：「初選就是公平競爭，一旦提名就是全黨相挺」，所以日前蘇巧慧確定獲得中執會提名時，賴清德便親自幫她披上戰將肩帶，兩人攜手高呼凍蒜，就是用行動展現團結。

